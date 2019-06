De Foyer pakt uit met comedy- en podiumaanbod JVS

17 juni 2019

10u43 0 Sint-Niklaas De Foyer in de Sint-Niklase stadsschouwburg pakt volgend seizoen opnieuw uit met een comedy- en podiumaanbod. De ticketverkoop is intussen van start gegaan.

Ook De Foyer is klaar met het programma voor volgend cultuurseizoen. Het heeft vijf comedy-avonden gepland. De eerste is op 10 oktober, met The Lunatics. Volgen verder: Joost Van Hyfte en Gunter Lamoot (28/11), Zoe Bizoe (23/1/’20), Dries Heyneman en Ygor uit Poperinge (19/3/’20) en Amelie Aelbrecht en Bas Birker (23/4/’20).

Daarnaast heeft De Foyer ook opnieuw een podiumaanbod, met vijf activiteiten. De eerste vindt plaats op vrijdag 27 september, met ‘We are family (Sing along)’, een heuse karaokeavond in De Foyer. Dan is er nog ‘Matonge Vibes’ (22/11), de hits van Edith Piaf door Rein De Vos en Leen Heylen (14/2), ‘Trip to India’ (26/3/’20) en ‘Mixed Art Lab’ (14/5/’20).

De ticketverkoop is intussen gestart. Info en tickets: www.ccsint-niklaas.be, www.facebook.com/podiumfoyer.