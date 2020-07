De eerste zomer van Boba Eetcafé in de Stationsstraat: “Heel blij om eindelijk onze bubble thee en bubble wafels te serveren”

Sint-Niklaas

Je begint een eigen zaak en net dan zorgt een virus voor de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. In onze reeks ‘De eerste zomer van’ spreken startende handelaars over ondernemen in coronatijden. Vandaag: Sue Hau (27) van koffie- en dessertenbar Boba Eetcafé in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Zij heeft er even op moeten wachten, maar kan Sint-Niklaas nu volop laten kennismaken met de bubble thee en bubble wafels.