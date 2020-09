De Casino neemt nieuwe start met compleet vernieuwd café: “Met seventies-sfeer en Las Vegas-grandeur” Joris Vergauwen

03 september 2020

Sint-Niklaas Concertorganisator De Casino is helemaal klaar voor de heropstart vrijdag. In de zaal boven start een reeks van tien dubbelconcerten. Blikvanger bij die nieuwe start is het compleet vernieuwde De Casino Café, dat een complete gedaanteverwisseling onderging.

De Casino Café sloot in februari van dit jaar de deuren, nadat de handelshuurovereenkomst met de vorige uitbater was afgelopen. Concertorganisator De Casino neemt voortaan zelf de uitbating van het café in handen, maar eerst kreeg de horecazaak nog een complete make-over. De heropening was al gepland in juni, maar omwille van de gekende redenen mikte De Casino uiteindelijk op september om meteen een complete heropstart te maken, met weer concerten in de grote zaal boven en de opening van het café, het grote terras en het park.

Clubgevoel

De inrichting van De Casino Café gebeurde door een aantal Wase creatieve zielen. Atelier Piraat nam de hele inkleding van de horecazaak voor zijn rekening, samen met de inbreng van Createlier, kunstenaars Klaas Borms en Pat Riské en De Casino-vormgever Anton Marin. “We hebben fijn samengewerkt, want uiteindelijk gaat het om een volledig nieuw concept voor De Casino, met ook een nieuwe huisstijl. Het is leuk om dat aan te pakken met andere lokale creatieve geesten, om elkaar te versterken. Uiteindelijk geloven we allemaal erg in het verhaal van De Casino, dat voor deze stad een echte eyecatcher is”, aldus de ‘piraten’ Pieter Van Snick en Raf Vaerewyck.

“Grandeur”

Het hele interieur van het vroegere café ging eruit, zelfs de valse plafonds. Tussen het café en de inkomhal is nu een grote doorgang gemaakt, zodat de zaal en het café veel meer één geheel vormen. “Met lichtbanen in het plafond, speciale zitbanken en een opvallende toog hebben we geprobeerd om dat clubgevoel te creëren, met veel karakter, grandeur en tijdloosheid.”

De toog kreeg een plek dichter bij het terras. Zo kwam er ruimte om een extra podium in te richten. De Casino beschikt nu over drie podia, naast de grote zaal en de kiosk buiten. “Het nieuwe clubpodium is gecreëerd voor gratis caféconcerten, jamsessies en dj-sets. Bedoeling is immers om van het café een echte ontmoetingsplaats te maken voor muzikanten, artiesten, concertgangers en cafébezoekers”, aldus Ine De Jonge van De Casino. “We zijn enorm tevreden over het resultaat. Het café straalt nu ook dat echte clubgevoel uit, met bovendien een unieke seventies-sfeer, Americana-elementen en die Las Vegas-grandeur.”

De Casino Café gaat vanaf vrijdag 4 september opnieuw open. Het zal tijdens deze coronamaanden open zijn van woensdag tot zondag, telkens van 16 tot 1 uur. De keuken is open van 18 uur tot middernacht. Het café is ook open op maandag en dinsdag als er concerten plaatsvinden in de concertzaal.

Het Casinopark, dat door de Sint-Niklase bloemkunstenaar Daniël Ost óók een complete metamorfose onderging, is meteen ook open, tijdens dezelfde uren als het café. Een officiële opening van het Casinopark volgt later deze maand.

Alle info: www.decasino.be