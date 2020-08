De Casino klaar voor nieuwe start: concertzaal en vernieuwd café en park heropenen op 4 september Joris Vergauwen

16 augustus 2020

10u47 0 Sint-Niklaas Na zes maanden stilte komt De Casino in Sint-Niklaas vanaf september weer tot leven. De concertzaal heropent vanaf 4 september met tien dubbelconcerten. Vanaf dan gaat ook het compleet vernieuwde De Casino Café open, net als het volledig heringerichte Casinopark.

Concertorganisator De Casino maakt zich op voor een nieuwe start. Een half jaar intussen bleef het stil in de Sint-Niklase cultuurtempel, maar daar komt vanaf vrijdag 4 september verandering in. Onder het motto ‘De Casino strikes back’ recht de concertorganisator de rug om in nog steeds heel moeilijke omstandigheden toch weer live-muziek aan te bieden. De heropstart gebeurt met tien dubbelconcerten, van 4 tot 13 september. “De heropening lijkt in deze moeilijke periode misschien relatief. Toch willen we net nu en meer dan ooit mensen verbinden tijdens live-concerten en muzikanten ondersteunen. Daarom heropenen we, na een sluiting van zes maanden. Met deze tien dubbelconcerten kiezen we bewust voor de ondersteuning van het jonge talent dat vandaag het verschil maakt binnen de rijke Belgische muziekscene. We hebben iedereen gemist, hebben een uitgekiend veiligheidsplan klaar en hopen dat iedereen als vanouds op post zal zijn”, laat De Casino weten.

Voor elk concert worden slechts honderd tickets aangeboden, alleen in voorverkoop. De verkoop verloopt per 4 tickets, voor een tafel met 4 barkrukken. Nog een aantal maatregelen die zullen gelden in de concertzaal: mondmaskers zijn verplicht, er is geen vestiaire, er gelden speciale circulatiemaatregelen, er is een aangepast zaalplan en er wordt via een ventilatiesysteem continu verse lucht de zaal ingevoerd.

Café

Niet alleen de concertwerking start weer op in september, maar ook het compleet vernieuwde De Casino Café. “Het café werd de voorbije maanden grondig gerenoveerd tot een moderne club, met seventies-feel, Americana-elementen en Las Vegas-grandeur. De realisatie van een extra clubpodium stond bij de renovatie centraal”, klinkt het bij De Casino. “De volledige benedenverdieping, ook de passage en het terras, én de concertzaal boven zijn nu een geïntegreerd geheel. De inrichting gebeurde bovendien door een uniek Waas artistiek collectief.” Daarvoor werkten Atelier Piraat, Createlier en kunstenaars Klaas Borms en Pat Riské samen met Architectenstudio, G Build en DC-vormgever Anton Marin.

De Casino Café zal vanaf september, in de coronaperiode, open zijn van woensdag tot zondag, telkens van 16 tot 1 uur. De keuken is dan open van 18 uur tot middernacht. De Casino Café is ook geopend op maandag en dinsdag vanaf 16 uur als er concerten plaatsvinden.

Park

En dan is er nog het Casinopark, dat óók vanaf 4 september weer opent. Het werd de voorbije maanden in opdracht van eigenaar Het Casino vzw en onder leiding van bloemenkunstenaar Daniël Ost heraangelegd tot een idyllische tuin met opvallende zwanenbank. Het bijzondere park is vanaf september vrij toegankelijk voor het publiek tijdens de openingsuren van De Casino Café.

De voorverkoop voor de reeks dubbelconcerten in september start op maandag 17 augustus om 10 uur. Alle info: www.decasino.be