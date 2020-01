De Biotheek bestaat vijf jaar: Els houdt zaterdag feestelijke opendeurdag Joris Vergauwen

31 januari 2020

16u04 1 Sint-Niklaas De Biotheek in de Plezantstraat in Sint-Niklaas viert zaterdag de vijfde verjaardag.

Vijf jaar geleden startte Els Van de Catsye (46) met haar Biotheek, haar levenswerk zoals ze het zelf omschreef. Dat was allerminst uit commerciële overwegingen. “Ik heb gewoon mijn pad gevolgd”, zegt ze. Vijf jaar later doet haar biowinkel het uitstekend. Het is ook de enige in zijn soort in het stadscentrum.

In haar natuurzaak zijn een hele reeks biologische producten te verkrijgen, naast dranken, voedingssupplementen, kruiden en buitenlandse specialiteiten, maar ook dagvers brood, groenten, fruit en vlees van biologische land- en tuinbouwbedrijven. Uitbaatster Els staat altijd met advies én met de glimlach klaar. En opmerkelijk: ze kent de namen van bijna al haar klanten.

Gezondheidsconsulente

Bijzonder is dat Els voor ze met haar Biotheek startte een behoorlijk lange tijd ziek is geweest. “In die periode ben ik tot veel inzichten gekomen. Iedereen geeft de verantwoordelijkheid voor zijn lichaam uit handen aan dokters. Omdat ik niet beter werd, heb ik het uiteindelijk zelf in handen genomen. Ik ben gaan studeren en werd gezondheidsconsulente. Ik verdiepte me verder in biologische en aanvullende voeding en relaxatie. Ik kwam tot het besef dat gezondheid een totaalplaatje is, iets dat in zijn geheel moet worden bekeken, en niet alleen door het oppervlakkig bestrijden van symptomen. Door de juiste stappen te zetten, ben ik er zelf bovenop geraakt. En omdat ik graag die kennis wilde doorgeven, ben ik met de Biotheek begonnen. Daarom is dit mijn levenswerk. Ik vind het fantastisch om mensen verder te helpen.”

Zaterdag 1 februari wordt de vijfde verjaardag van de Biotheek gevierd, van 10 tot 16 uur, met een feestelijke opendeurdag. Er zijn demonstraties en proevertjes van een hele reeks biologische producenten, waaronder heel wat uit de regio. Bij aankoop vanaf 20 euro krijgen de eerste 100 klanten een goedgevulde goodiebag mee.

De Biotheek, Plezantstraat 87 in Sint-Niklaas. Info: Facebook De Biotheek, www.debiotheek.be