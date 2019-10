De Belseelse Trappers sluiten 49ste seizoen af JVS

22 oktober 2019

14u59 0 Sint-Niklaas Wielertoeristenclub De Belseelse Trappers heeft zijn 49ste seizoen afgesloten met een traditionele tijdrit en een kampioenenviering.

De Belseelse Trappers hebben er weer een geanimeerd wielerseizoen op zitten. Ze organiseerden liefst 130 ritten voor de leden, op 72 zaterdagen, zondagen en feestdagen. Alle leden samen reden zo’n 3.200 ritten, goed voor ruim 230.000 kilometer. De langste rit van het seizoen bracht de wielertoeristen naar Damme, goed voor 179 kilometer. Hoogtepunt was het weekend in Sneek in Friesland, waar de groep fietstochten reed langs de Elfsteden. Bij de Trappers rijden 120 mannen en 24 vrouwen.

De kampioenen van 2019 bij De Belseelse Trappers bij de heren zijn Ronan Naudts, Marc Vertenten en Rudy Van Damme. Bij de dames zijn dat Nancy Smet, Nicole Kindt en Ann Thibaut.

“Op dit moment is de organisatie van een feestelijk jubileumjaar in volle voorbereiding. In 2020 bestaan de Belseelse Trappers immers 50 jaar. Daar gaan we uiteraard iets speciaals van maken”, klinkt het bij voorzitter Gunther Daman en Julien Ghesquière van De Belseelse Trappers.