David Knopfler in De Casino JVS

21 januari 2020

16u22 0 Sint-Niklaas David Knopfler, de broer van zanger Mark Knopfler van Dire Straits, komt op maandag 23 maart naar De Casino in Sint-Niklaas.

In 1977 schreven David en Mark Knopfler de eerste songs van Dire Straits. Met de single ‘Sultans of Swing’ kreeg de band meteen wereldwijd succes. David verliet uiteindelijk al in 1980 de groep, die zijn broer Mark succesvol verderzette.

David Knopfler verdiepte zich liever in meer ingetogen muziek, naar zijn helden Tom Petty, Van Morrison en Eric Clapton, en haalt meer plezier uit het spelen in clubs dan in de arena’s waar Dire Straits destijds speelde.

David Knopfler stelt op 23 maart in De Casino de intieme platen ‘Heartlands’ en ‘Last Train Leaving’ voor en wordt daarvoor bijgestaan door zijn kompaan Harry Bogdanovs. De ticketverkoop is meteen gestart.

Info en tickets: www.decasino.be