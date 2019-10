Dansgroep Explozion viert 20ste verjaardag met show in stadsschouwburg JVS

15 oktober 2019

10u30 0 Sint-Niklaas Dansgroep Explozion brengt komende zaterdag een spektakelshow in de stadsschouwburg, naar aanleiding van de 20ste verjaardag.

In 1999 richtte Ria Sertyn dansgroep Explozion op. Om de vijf jaar geeft de groep een grote show in de stadsschouwburg. Dit weekend is het weer zo ver, en meteen wordt het een extra spektakelstuk door de twintigste verjaardag van Explozion.

“Met ‘Explozion, a memorable story’ brengen we een dansshow met een selectie aan choreografieën die we de voorbije 20 jaar hebben uitgewerkt. We nemen het publiek mee in het verhaal van Explozion en dompelen hen onder in een wereld van verschillende dansstijlen”, vertelt Ria Sertyn, die samen met haar dochter Cinthia de choreografieën uitwerkt.

Vroeger richtte Explozion zich alleen naar volwassenen, maar sinds 2016 is het een nieuwe richting ingeslagen, met vier leeftijdsgroepen. Al vanaf 8 jaar kunnen kinderen er terecht om hun eerste danspasjes te zetten. De groep geeft regelmatig optredens op events en feestjes. De trainingen vinden plaats in OC ‘t Verschil in Nieuwkerken.

Op zaterdag 19 oktober vindt de show van dansgroep Explozion plaats in de stadsschouwburg. Tickets en info: www.dansgroep-explozion.eu.