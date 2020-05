Daniël Ost schenkt chocolade verjaardagsbloemen aan medewerkers AZ Nikolaas Joris Vergauwen

19 mei 2020

17u36 0 Sint-Niklaas Het chocolade bloemenkunstwerk dat hij voor zijn 65ste verjaardag kreeg van de stad heeft bloemsierkunstenaar Daniël Ost aan het AZ Nikolaas geschonken.

Op zijn verjaardag op 8 mei overhandigden burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Ine somers een bijzonder chocolade werk aan ereburger Daniël Ost, die 65 jaar werd. Het waren chocolade bloemen van de hand van de Sint-Niklase topchocolatier Wim Vyverman. De chocolade bloemen bleven echter onaangeroerd ten huize Ost aan het Onze-Lieve-Vrouwplein. “Ik ben heel dankbaar voor het mooie chocolade werk, maar ik durf er mijn tanden niet in te zetten. Ik vind dat het een veel betere bestemming kan krijgen. Daarom geef ik het veel liever aan de medewerkers van het AZ Nikolaas, die zich op zo’n bijzondere manier getoond hebben de voorbije maanden. Daar ben ik hen ontzettend dankbaar voor”, aldus Daniël Ost.

Het is overigens niet de eerste keer dat Daniël Ost iets doet voor het AZ Nikolaas. Enkele jaren geleden maakte hij samen met een groep kankerpatiënten bloemstukken in het ziekenhuis. En in 2014 bracht hij een vrachtwagen vol bloemen naar het AZ Nikolaas die werden gebruikt op het dancefestival Tomorrowland, waar hij een podium decoreerde.