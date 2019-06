Dame voor rechter wegens aanval met mes op partner Nele Dooms

18 juni 2019

19u48 0 Sint-Niklaas Branka A. (38) stond dinsdag voor de Dendermondse rechter wegens poging doodslag op haar toenmalige partner. Ze stak de man vorig jaar in Sint-Niklaas met een mes. Daarna vluchtte ze naar Frankrijk. Er hangt de vrouw vier jaar cel boven het hoofd. Zelf benadrukt ze dat ze op geen enkel ogenblik de bedoeling had om haar partner effectief te doden.

De feiten vonden plaats na een hoogoplopende ruzie tussen A. en de man. Er ontstond een schermutseling en daarbij haalde A. uit met een slagersmes van 25 centimeter lang. “Dat ze richting borststreek en longen stak, geeft aan dat er poging doding was”, meent de openbaar aanklager. “Het slachtoffer kon het mes afweren, zodat hij slechts oppervlakkig in de borst geraakt werd. Hij liep ook verwondingen op aan de pols en werd ook nog eens gestoken in zijn been.”

Over waar het mes plots vandaan kwam, is geen duidelijkheid. Beide betrokkenen legden daarover verschillende verklaringen af. A. was dinsdag formeel tijdens haar proces. “Het was mijn man die het mes had, toen hij op me afkwam, probeerde ik te vluchten maar hij greep me vast. Daarna zijn we op de grond gevallen, had ik het mes in handen en stak ik. Maar ik wilde hem zeker niet dood.”

A.’s advocaat haalde alles uit de kast tijdens zijn pleidooi om de vrijspraak voor zijn cliënte te vragen. “Aan deze feiten gaan een hele geschiedenis van misbruik en familiaal geweld vooraf”, zei hij. “A verkeerde in nood. Ze heeft zich alleen maar verdedigd.” De rechter velt vonnis op 27 juni.