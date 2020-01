Dakloze sticht brand in leegstaande woning om zich op te warmen Kristof Pieters

07 januari 2020

01u25 0 Nieuwkerken In Nieuwkerken is maandagavond een man opgepakt nadat hij brand had gesticht in een leegstaande woning in de Nieuwkerkenstraat. Hij had wat rotzooi in brand gestoken om zich op te warmen.

De leegstaande woning bevindt zich naast de inrit naar de Proxy Delhaize. Het was een jongen uit de buurt, die ook actief is bij de jeugdbrandweer van Sint-Niklaas, die de brand opmerkte en onmiddellijk de hulpdiensten verwittigden. Hij zag ook hoe een man over de omheining klauterde en via de achtertuinen probeerde weg te vluchten. De politie trof de man al snel aan terwijl de brandweer de brandhaard bluste. Het ging om en dakloze die zijn toevlucht had gezocht tot de zwaar vervallen woning en er wat rommel in brand had gestoken om zich op te warmen. De politie nam de man mee naar het commissariaat.