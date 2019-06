Dak van woning vernield door uitslaande brand na blikseminslag Kristof Pieters

19 juni 2019

12u52 6 Sint-Niklaas Bij een zwaar onweer is de bliksem woensdagochtend ingeslagen op het dak van een woning in de Kiemerstraat. Er brak meteen brand uit. De schade is aanzienlijk.

Woensdagochtend trok een eerste onweersgolf over het Waasland, en die ging gepaard met een hoge bliksemactiviteit. Op een aantal plaatsen sloeg de bliksem ook in. In de Kiemerstraat in Sint-Niklaas werd een woning getroffen. Bewoners van de straat hoorden een enorme knal. Enkele minuten later sloegen de vlammen uit het dak van een woning. Volgens een getuige sloegen meerdere bliksems tegelijk in op de hoogspanningskabels die over de straat lopen waarbij ook de woning — die in het midden tussen twee hoogspanningslijnen staat — getroffen werd.

Op het moment van de inslag waren de bewoners en hun zoon niet thuis. Ze zijn momenteel op vakantie. Er vielen geen gewonden, maar de schade aan het dak is aanzienlijk. Na de bluswerkzaamheden werd het dak dichtgemaakt met een zeil. Ook in andere woningen in de straat richtte de bliksem schade aan. Zo werden een aantal elektrische toestellen vernield en viel de elektriciteit uit in een deel van de straat.