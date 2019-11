Dag van de Wetenschap in hogeschool Odisee: hele reeks interactieve activiteiten JVS

22 november 2019

21u20 0 Sint-Niklaas Komende zondag wordt de Dag van de Wetenschap ook in hogeschool Odisee gevierd. Dan kunnen kinderen van 6 tot 99 jaar van 9 tot 13 uur aan de slag met heel wat interactieve activiteiten rond wetenschappen en techniek.

Iedereen kan zondag aan de slag met technische snufjes en uitdagende doe-dingen in hogeschool Odisee, op de Dag van de Wetenschap. “Duik in een virtuele wereld, of gewoon in je eigen brein, word ontwerper met ‘little bits’ of bestuur een computer met je lichaam. Een hele voormiddag plezier gegarandeerd!”, zegt Kim Schelfaut, Odisee-docente en organisator van de Dag van de Wetenschap in Sint-Niklaas. “Ook dit jaar willen we kinderen en jongeren goesting doen krijgen in wetenschap en technologie. Op onze hogeschool hebben we heel wat boeiende projecten die hiervoor geschikt zijn en die we dan ook graag inzetten op Dag van de Wetenschap. Peuters en kleuters kunnen al terecht in onze knuffelhoek, oudere kinderen kunnen nog inschrijven voor de verschillende activiteiten.”

Praktisch

Alles vindt plaats in Odisee in de Hospitaalstraat 23 in Sint-Niklaas, tussen 9 en 13 uur.

Info en inschrijven: http://odifiks.odisee.be/activiteiten/dag-van-wetenschap