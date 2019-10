Dag van de Kringwinkel: van Disney en superhelden, strips tot design spullen JVS

14 oktober 2019

18u00 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag 19 oktober is er de Dag van de Kringwinkel, in Sint-Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas.

Den Azalee zet zaterdag alle zeilen bij om van de Dag van de Kringwinkel een hele belevenis te maken. In de Kringwinkel in Sint-Niklaas wordt er een kinderpaleis ingericht met spullen van Disney en alle superhelden, in Sint-Gillis-Waas is er een grote stripbeurs en in Temse zet de Kringwinkel design spullen en tweedehands merkkleding in de kijker.

Op de Dag van de Kringwinkel zet Den Azalee ook de medewerkers in de schijnwerpers. “Je ziet ze niet vaak, maar ze zijn er wel”, klinkt het bij Den Azalee-voorzitter Sofie Heyrman en directeur Peter Maris. “Achter de schermen werken 315 mensen om tweedehandsspullen een nieuw leven te geven. We mogen heel fier zijn op al die mensen.”

De Kringwinkel van Sint-Niklaas bevindt zich in de Heistraat 115, in Temse in de Krijgsbaan 247 en in Sint-Gillis-Waas in de Kluizenmeersen 2.