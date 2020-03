Daders van inbraken in wassalons op heterdaad betrapt Kristof Pieters

31 maart 2020

16u26 5 Sint-Niklaas/Waasmunster Uitbaters van wassalons kunnen opgelucht ademhalen. De bende die al enkele weken de regio teistert, is bij een inbraak in een salon in de Van Naemenstraat in Sint-Niklaas op heterdaad betrapt. Twee verdachten zijn opgepakt.

Het was een buurtbewoner die in de nacht van zondag op maandag de politie alarmeerde. Een patrouille snelde ter plaatse en kon in het wassalon in de Van Naemenstraat twee verdachten oppakken. Ze werden ter beschikking gesteld van het parket en zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

De bende had eerder dit weekend toegeslagen in wassalons in Hamme en Waasmunster, beide eigendom van Ward Vlaminck en Katrien Geevaerts. De inbraak in de Jagerstraat in Hamme gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een buur had ‘s nachts 2 personen in het wassalon gezien met een koevoet maar niet meteen de politie gebeld. Pas ‘s anderdaags stelde dezelfde man vast dat de betaalautomaat werd opengebroken. De daaropvolgende nacht sloegen de dieven toe in wassalon ‘Sint-Anna’ in de Stationsstraat in Waasmunster. Hier werden de dieven betrapt door de eigenaar. Hij zag de twee mannen in de zaak staan terwijl ze de betaalautomaat probeerden open te breken. Ze sloegen met lege handen op de vlucht. Beide mannen droegen een bivakmuts en één van hen had een koevoet. Bij een nieuwe inbraak voor de derde nacht op rij liepen de twee dus tegen de lamp. De politie onderzoekt nu of ze ook in aanmerkingen komen voor andere feiten. Eerder deze maand waren er gelijkaardige inbraken in Sint-Pauwels en Stekene.