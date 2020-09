Daders brutale overval nachtwinkel krijgen strenge straffen en moeten in therapie om komaf te maken met drugs Nele Dooms

15 september 2020

12u56 0 Sint-Niklaas/Beveren Strenge straffen, maar ook een allerlaatste kans. Dat hebben vier beklaagden, schuldig aan twee brutale overvallen op een nachtwinkel in Sint-Niklaas, van de Dendermondse rechter gekregen. Ze konden gevat worden na een oproep in het VTM-programma Faroek. Grootste voorwaarde van de rechter is dat ze jongeren in behandeling gaan om volledig komaf te maken met hun drugsgebruik.

De nachtwinkel op de hoek van de Begijnenstraat met de Driekoningenstraat in Sint-Niklaas werd begin dit jaar twee keer doelwit van een gewapende overval. Op 21 januari stapten twee mannen, kap over het hoofd, de winkel binnen en richtten meteen een pistool op de uitbater. Die werd weggeduwd, de daders gristen 300 euro uit de kassa en vertrokken weer, terwijl ze ook nog een aantal pakjes sigaretten meenamen. Op 3 februari was het alweer prijs en stonden dezelfde overvallers in de winkel. Deze keer waren ze met drie en maakten ze 600 euro en voor 700 euro aan sigaretten buit. Deze keer hadden ze een sporttas mee om de buit in op te bergen.

Aanvankelijk ontbrak het de politie elk spoor naar de daders, maar dankzij een opsporingsbericht, beelden van de bewakingscamera die werden vrijgegeven en een oproep naar getuigen in het VTM-programma Faroek, konden de overvallers toch gevonden worden. Speurders vonden kledij terug die bij de overval gedragen was en telefonie-onderzoek leverde nog extra bewijs op. Kylian C., Semia A. en Noah V. uit Beveren en Ilyes V. uit Antwerpen werden opgepakt en bekenden de feiten. De taken waren duidelijk verdeeld geweest: terwijl de anderen de overval pleegden of op de uitkeek stonden, was Noah V. chauffeur van dienst.

De vier bleken een serieus drugsprobleem te hebben. Ze gaven zelf aan de rechter toe dat ze zo goed als altijd onder invloed van cannabis waren. Het drugsgebruik resulteerde ook in een penibele financiële situatie. “Drugs stond centraal in deze vriendengroep”, schetste advocaat Jan Van Lantschoot. “Ze stonden op den duur niet echt meer stil bij wat ze deden.”

De openbaar aanklager had om strenge straffen gevraagd tot vier jaar cel, omdat die heel zwaar aan de feiten tilde. “Dat je tot twee keer toe bij een avondje uit beslist om een nachtwinkel te overvallen en een pistool tegen het hoofd van een persoon te zetten, tart alle verbeelding”, klink het. “Het was precies of deze jongeren speelden in een film. Ze beseffen de ernst van hun daden niet.”

Gezien hun nog jonge leeftijd kregen de vier jongeren bij het vonnis toch nog een laatste kans van de rechter. Er werden straffen van 3 en 2 jaar uitgesproken, maar telkens deels met uitstel. Daar horen voorwaarden bij, zoals alle contact met drugmiddens vermijden, geen drugs meer gebruiken en een ambulante behandeling volgen om van de verslaving af te geraken. “Dit is een serieuze kans, verpruts ze niet”, gaf de rechter mee. “De feiten zijn absoluut niet goed te praten, maar deze kans wordt geboden in de hoop dat jullie eindelijk eens jullie verstand gaan gebruiken”.