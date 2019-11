Daar is de kerstverlichting al, of toch niet? “Nee, dit is Sinterklaasverlichting” JVS

08 november 2019

15u57 0 Sint-Niklaas In de Sint-Niklase stadskern lijkt de eindejaarsperiode al ingezet, met feestelijke verlichting op de Grote Markt, Houtbriel en in de Stationsstraat. Spreek echter nog niet over kerstverlichting. Dit is ‘sfeerverlichting’ voor de Sinterklaasperiode. Na 6 december komen er nog duizenden lichtjes bij en verschijnen ook de typische kerstelementen.

Elk jaar zijn mensen verwonderd dat de ‘kerstverlichting’ in de Sint-Niklase stadskern wel héél vroeg brandt. Sinds deze week zijn immers heel wat lichtjes aangestoken op de Grote Markt, de Houtbriel en in de Stationsstraat. Maar het is nog geen kerstverlichting. “Noem het eerder ‘Sinterklaasverlichting’, want het gaat om sfeerverlichting voor de Sinterklaasperiode. De donkere dagen zijn aangebroken, maar de stad is met de komst van Sinterklaas wel al in feeststemming. Daarom willen we tot 6 december al voor de nodige sfeer zorgen”, klinkt het bij de stad.

Officieel wordt de sfeerverlichting voor Sinterklaas pas aangestoken na de intrede van volgende week zondag 17 november. Deze week en volgende week wordt de verlichting alvast getest. “Van 17 november tot 6 december hangt er een beperkte verlichting en decoratie in Sinterklaassfeer. Pas na 6 december wordt de kerstverlichting geïnstalleerd.”

Verrassingseffect

Sinds de winter van 2017 doet de stad beroep op een ander bedrijf voor de sfeerverlichting in de eindejaarsperiode, voor een periode van vier jaar. Daarvoor trekt de stad elk jaar een budget van 150.000 euro uit. Het complete verlichtingsconcept wordt om de twee jaar herzien, om het verrassingseffect te kunnen blijven garanderen. Dat is dus deze winter.

Vorig jaar werden er liefst 285.640 lichtjes opgehangen, samen met in totaal bijna 2,5 kilometer lichtsnoeren: 1,7 kilometer ‘string lite’ en 760 lopende meter ‘ice lite’. Toen Sinterklaas op 6 december vertrok, kwamen daar nog 5.000 lichtjes bij. Deze winter wordt het concept voor de kerstverlichting dus vernieuwd. Hoe het er allemaal zal uitzien, is nog even afwachten, tot de Sint vertrokken is.