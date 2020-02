Cupcakes branden aan: bewoonster bevangen door rook Kristof Pieters

16 februari 2020

13u30 0 Sint-Niklaas De bewoonster van een appartement in de Beekstraat in Sint-Niklaas is zondag bevangen geraakt door rook door aangebrande cupcakes in haar oven.

De vrouw was haar gebak even uit het oog verloren. Toen het brandalarm geactiveerd werd, snelde ze naar de keuken en stelde ze vast dat haar cupcakes vuur hadden gevat. De brandweer kwam ter plaatse en had het kleine brandje meteen onder controle. Een ziekenwagen kwam ter plaatse om de vrouw de nodige zorgen toe te dienen. De schade in de woning bleef beperkt.