Cultuurregio Waasland uit de startblokken: “Waarom niet de eerste culturele regio van Europa worden?" JVS

02 februari 2020

19u55 0 Sint-Niklaas De Cultuurregio Waasland is van start gegaan. Dat is het nieuwe samenwerkingsverband van de tien Wase gemeenten als gevolg van het Vlaamse decreet ‘bovenlokale cultuurwerking’.

Interwaas diende bij de Vlaamse overheid een voorstel in voor een intergemeentelijke culturele samenwerking op Waas niveau. Dat werd in december van vorig jaar goedgekeurd, voor de komende zes jaar, goed voor een subsidie van 100.000 euro per jaar. “Bedoeling is om spelers in het culturele Wase landschap te laten samenwerken aan bovenlokale projecten. Samengevat gaan we op een dubbel spoor werken”, aldus Interwaas-voorzitter Lieven Dehandschutter (N-VA). “Enerzijds willen we de bestaande ervaring vanuit WACCO en BiblioWaas benutten en versterken. Anderzijds gaan we nieuwe initiatieven opzetten in samenwerking met de vele Wase partners, en uiteraard samen met de Erfgoedcel. Die gaat met Cultuurregio Waasland een nieuwe cluster Cultuur binnen Interwaas vormen.” Elke Clompen gaat als cultuurmanager de bovenlokale cultuurwerking leiden.

Stef Van Bellingen, artistiek directeur van het kunstenplatform WARP in Sint-Niklaas, heeft meteen twee voorstellen voor de nieuwe Cultuurregio Waasland. “De Wase kunstenaars zijn te weinig bekend. We zouden een route langs hun ateliers kunnen organiseren in de verschillende Wase gemeenten. Een instantie als Interwaas kan dit stimuleren. En ik heb ook een droom. In plaats van Europese culturele hoofdstad zouden we ons met het Waasland kunnen profileren als eerste culturele regio van Europa.”

