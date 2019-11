Cultfiguur en laatste Vienna-uitbater viert zestigste verjaardag: ‘Sweet Sixty’ voor en met dj Nick Hertsens in De Casino Joris Vergauwen

04 november 2019

20u19 0 Sint-Niklaas Dubbel feest voor dj Nick Hertsens, komende zondag in De Casino. Hij wordt niet alleen zestig jaar, hij viert ook zijn veertigjarig dj-jubileum. Met ‘Sweet Sixty’ brengt deze Sint-Niklase cultheld de sfeer van zijn vroegere club Vienna weer tot leven. Al sinds de sluiting van de Vienna in 2002 blijft de herinnering aan die geweldige plek in de Wase hoofdstad levendig. En waar hij vandaag ook draait, dj Nick kan nog steeds rekenen op een aanhang van zo’n tweehonderd fans.

Met ‘Sweet Sixty’ viert de legendarische dj Nick Hertsens komende zondag zijn zestigste verjaardag in De Casino. Hij staat nu ook al precies veertig jaar achter de draaitafels. Veel herinneringen zal hij zondagavond niet ophalen, want hij draait van 22 uur tot 5 uur ‘s ochtends. Zijn publiek wil hem en niemand anders als dj, zelfs op zijn eigen verjaardagsfeestje.

Nick Hertsens heeft in Sint-Niklaas eeuwige roem vergaard met de Vienna, de club die hij begin jaren 1990 overnam en waar een paar generaties Sint-Niklazenaren geweldige herinneringen aan hebben. Helaas moest Vienna in 2002 de deuren sluiten, na klachten van buurtbewoners uit de Walburgstraat. Een grote domper voor het uitgaansleven in de Wase hoofdstad. Die leegte is sindsdien nooit echt meer ingevuld.

Avant Garde

Voor Nick Hertsens begon zijn verhaal als dj eind jaren zeventig, in het duistere café Atlantique in Stekene, de Coconut op het Apostelplein, Komilfoo in Dendermonde, maar vooral begin jaren tachtig in de Avant Garde (later Cadillac) aan de Grote Baan. “De new wave kwam op en Rudy Pincé, ook bekend van de Cherry Moon in Lokeren, bood me een plek aan in de Avant Garde. Dat was toen een grote dancing, die elke zaterdag stampvol zat. Ik kreeg er een kans en heb ze gegrepen.” Dj Nick leerde zijn volk onder meer Cabaret Voltaire, Fad Gadget en Human League kennen, net als Belgische underground van TC Matic, Front 242, Neon Judgement en Klinik. “Een geweldige tijd heb ik daar beleefd, tot eind de jaren tachtig, met de komst van de megadancings. Toen was het verhaal van de Avant Garde stilaan voorbij. Begin jaren negentig heb ik dan de Vienna in Sint-Niklaas overgenomen. Ik draaide er zelf, maar alles bij elkaar, van rock en funk tot elektronische muziek, maar ook nog steeds duistere new wave. Het was een heel bijzondere uitgaansplek, waar alles juist zat. Velen missen de Vienna. En voor Sint-Niklaas zou het goed zijn dat er opnieuw een Vienna zou komen. Veel uitgaansmogelijkheden zijn er niet meer in de stad."

De voorbije tien jaar heeft Nick in De Casino elk jaar een viertal feestjes gegeven, onder de noemer ‘Tu...Viendras’. “41 feestjes om precies te zijn, de voorbije tien jaar, en altijd met een heel trouw publiek. Door de jaren heen heb ik echt een aanhang gekregen. Het is fijn om heel vaak diezelfde mensen te zien op die feestjes. En of ik nu hier of in het Gentse draai, er is altijd zo’n tweehonderd man dat meegaat. Voor hen ga ik zondag nog eens de sfeer van de Vienna oproepen.”

‘Sweet Sixty’, zondag 10 november in De Casino in Sint-Niklaas. Info en tickets: www.decasino.be.