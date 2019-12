Crooner Michael Heaven geeft kerstconcerten JVS

10 december 2019

10u43 0 Sint-Niklaas Crooner Michael Heaven geeft de komende weken een aantal kerstconcerten, onder de noemer ‘A heavenly Christmas’.

Michael Heaven werkt samen met The Unlimited Strings, zes internationaal vermaarde muzikanten, die eerst een voorprogramma spelen met swingende, instrumentale soul pareltjes. Daarna brengen ze samen een combinatie van kerstnummers en tijdloze pop-, soul- en croonertoppers.

Op zaterdag 14 december om 20.30 uur vindt de eerste show plaats van Michael Heaven feat. The Unlimited Strings in het Marriott Hotel in Gent. De dag nadien, op zondag 15 december om 14 uur, is er een concert in De Koolputten in Waasmunster. Het concert in Gent wordt opgenomen voor televisie en zal later op AVS, RTV en TVPlus te zien zijn.