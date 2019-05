Criminaliteit in stationsomgeving verder gedaald: “In drie jaar tijd 30 procent minder incidenten” Joris Vergauwen

22 mei 2019

20u11 2 Sint-Niklaas In de stationsomgeving van Sint-Niklaas is de criminaliteit de voorbije drie jaar stevig gedaald: van 626 incidenten in 2015 naar 443 in 2018, goed voor een daling met 30 procent. Vandalisme, druggebruik en drughandel blijven evenwel aandachtspunten, met een lichte stijging van het aantal feiten. Opvallend is de jonge leeftijd van daders van stationsgebonden criminaliteit, voornamelijk tieners en twintigers.

In 2012 gingen het stadsbestuur, de lokale politie, de NMBS, het parket en de federale politie een engagement aan om meer samen te werken aan de veiligheid in en rond het station van Sint-Niklaas. “Zeven jaar na die samenwerkingsovereenkomst is het bilan meer dan positief”, evalueert burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Het voorbije jaar is het aantal incidenten in de stationsomgeving fors gedaald, met liefst 30 procent, tegenover 2015. In vergelijking met de totale geregistreerde criminaliteit in 2018, met 7.075 pv’s, neemt de stationsbuurt 6 procent voor haar rekening. In 2015 was dit nog 8,5 procent. De samenwerking tussen de verschillende veiligheidsdiensten werpt zijn vruchten af.”

Jonge daders

Alle veiligheidsdiensten plegen sinds 2012 regelmatig overleg en wisselen informatie uit. Bij incidenten maakt De Lijn camerabeelden over aan de politie. Ook de NMBS heeft een uitgebreid cameranetwerk in en rond het station. Het houdt verder een databank bij van alle meldingen rond veiligheid in het station en op de treinen. De lokale politie heeft ook een eigen cameranetwerk en is heel gericht aanwezig in de stationsbuurt.

Bovendien is er al vaker grote schoonmaak gehouden op het Stationsplein. Vorige maand stonden nog dertien leden van een jongerenbende voor de Dendermondse rechter wegens gebruiken en dealen van cannabis en speed, nadat ze ook maandenlang voor overlast in de stationsbuurt zorgden. “Het valt op dat stationsgebonden criminaliteit vooral gepleegd wordt door tieners en twintigers”, stelt de politie.

In maart hield de politie nog een grootschalige controleactie. Er werd voornamelijk gezocht naar drugs, samen met De Lijn, de spoorwegpolitie en Securail. Het zijn voorbeelden van die intensievere samenwerking. “We gaan op de ingeslagen weg verder”, stelt burgemeester Dehandschutter. “De wijkpolitie, gemeenschapswachten en buurtwerkers spelen hier ook een belangrijke rol in, om de overlast te beperken en het samenleven te bevorderen. De stad zal nog meer inzetten op de openbare netheid, de groene kwaliteit en de leefbaarheid in de straten, want ook de aantrekkelijkheid van de buurt bepaalt of mensen zich veilig voelen.”