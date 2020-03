Crèmerie François in het nieuw: “Beste ijs verdient een topinterieur” Joris Vergauwen

08 maart 2020

17u23 0 Sint-Niklaas Na vijf jaar steekt Crèmerie François weer in het nieuw. Het bekende ijssalon kreeg een compleet nieuw interieur.

Drie weken lang was het ijssalon gesloten, maar het voorbije weekend ging Crèmerie François weer open. En dat zorgde meteen voor een pak volk. Zaterdagavond zat niet alleen de hele zaak binnen vol, maar waren ook alle tafeltjes op het overdekte en verwarmde terras ingenomen. Het was er aan te zien dat drie weken héél lang is voor heel wat Sint-Niklazenaren om hun favoriete ijs te moeten missen.

De voorbije drie weken kreeg het bekende ijssalon een grondige opfrisbeurt. “We hebben bijna alles vernieuwd. Er zijn nieuwe lederen zitbanken en nieuwe design stoelen en we hebben zelfs een nieuwe vloer laten leggen. We hebben gekozen voor een warm interieur, onder meer met hout uit Denemarken. We wilden geen details over het hoofd zien. Daarom hebben we ook de akoestiek in de zaak verbeterd. Er zijn dus heel wat vernieuwingen gebeurd. We hebben een culinair cliënteel en zij verlangen dat ook. Het beste ijs verdient een topinterieur”, klinkt het bij uitbaters Christophe Penneman en Lies Van De Casserie van Crèmerie François.

Een nieuwigheid komt er ook op de kaart binnenkort. “Dat wordt een bijzondere ‘boule de berlin’ gevuld met ons ijs, dus warm aan de buitenkant en koud vanbinnen. Iets heel speciaal, waarvoor we de inspiratie hebben gevonden bij een Spaanse sterrenchef.”