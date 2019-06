Crèmerie François heeft volgens u het lekkerste ijs van het Waasland: “Ontzettend blij met die erkenning” JVS

30 juni 2019

17u28 14 Sint-Niklaas HLN ging de voorbije weken op zoek naar de lekkerste ijsjes in Vlaanderen. In het Waasland is Crèmerie François als winnaar uit de bus gekomen, met 1.433 stemmen. In het oudste ijssalon van het land — Crèmerie François bestaat al 91 jaar — reageert men héél enthousiast: “Hier zijn we héél erg blij mee. Een heel leuke aanmoediging is dat ook in deze warme periode!”

Crèmerie François in de Ankerstraat in Sint-Niklaas is een naam die gekend is tot ver buiten de grenzen van de regio. Het ijssalon bestaat ondertussen 91 jaar en is een gevestigde waarde voor liefhebbers van ambachtelijk gedraaid roomijs. Het is een van de weinige ijssalons waar de rauwe melk nog traditioneel in eigen huis wordt gepasteuriseerd. Het recept van bedenker François — waar de naam van afstamt — dateert van 1928 is nog steeds de basis van het succes.

Crèmerie François haalde in de poll van HLN in totaal 1.433 stemmen binnen. Die poll liep nog tot vanmiddag om 12 uur. “Het leefde enorm. We hoorden heel vaak van klanten dat ze gingen stemmen. Heel fijn natuurlijk”, reageert zaakvoerder Christophe Penneman van Crèmerie François. “We zijn echt wel heel blij met die eerste plaats. Dat is een belangrijk signaal dat er zovele mensen achter ons staan. En zeker in deze warme periode is zo’n signaal ongelofelijk tof, terwijl we hier heel hard werken en veel zweten. Met zo’n temperaturen is er dubbel zoveel werk.”

De reden dat Crèmerie François al zolang een gevestigde naam is? “We hebben een héél verse keuken en daar gaat het toch om. We bieden maar 8 à 9 smaken schepijs aan, maar dat is dan ook supervers. Zeker op zo’n drukkere dagen wordt er continu vers ijs bereid. Het ijs dat hier wordt opgeschept, is gemiddeld 10 minuten oud. En dat proef je ook. Daarnet heb ik nog extra aardbeien laten brengen, om vanavond nog extra aardbei-ijs te kunnen aanbieden. Alle dagen is het knokken in deze periode, maar dan geeft het nog extra voldoening als je op nummer 1 staat in de HLN-poll!”

Crèmerie Foubert uit Sint-Niklaas behaalde de tweede plaats, met 537 stemmen. Het brons is voor ijssalon Fijnzoet in Kruibeke.