Crèmerie Foubert zet vanaf dit weekend al ijskarren in: “Onze medewerkers aan het werk houden” Joris Vergauwen

13 maart 2020

19u05 30 Sint-Niklaas Vanaf zaterdag zet Crèmerie Foubert vervroegd de vloot ijskarren in. “We proberen iedereen aan het werk te houden”, stelt zaakvoerder Jan Foubert.

“We gaan proberen om er het meest positieve verhaal uit te halen dat voor ons mogelijk is. We zijn met man en macht bezig om deze nieuwe periode in te gaan”, vertelt Jan Foubert, zaakvoerder van Crèmerie Foubert en ‘t Centerken in de Stationsstraat. Beide zaken blijven zeven dagen op zeven open, als afhaalpunt en voor leveringen aan huis. “We proberen iedereen aan het werk te houden.”

Dat gebeurt onder meer door de ijskarren al vanaf zaterdag op pad te sturen. Normaal gaan die pas in april op de baan. De lente is nog niet in het land, maar ook bij slechter weer zullen ze de komende weken uitrijden.

Crèmerie Foubert beschikt over 14 ijskarren. Daarvan worden er zaterdag al 5 ingezet. “Een deel van onze ijskarren is nog in onderhoud. Het ijsseizoen start nu plots vroeger dan verwacht. We proberen alle ijskarren zo snel mogelijk klaar te krijgen.”

Oproepsysteem

“We gaan er van uit dat bijna iedereen thuis is. Winkels en horecazaken zijn immers dicht. Ik vermoed dat mensen bij elkaar op bezoek zullen gaan en zelf etentjes zullen organiseren. Het sociale leven zal op een andere manier verlopen, maar toch zullen mensen elkaar willen blijven zien. En dan kunnen onze ijskarren tot bij hen komen. Wie nergens naartoe kan en de hele dag thuis moet zitten, zal blij zijn om nog een ijsje te kunnen eten. We blijven werken via ons oproepsysteem. Dat marcheert gewoon goed. In plaats van vaste routes komt de ijskar langs aan de deur. En daarnaast kan iedereen ook via de webshop ijs bestellen, dat direct aan huis wordt geleverd. Dat gebeurt niet via de ijskarren, maar verloopt via een systeem als TakeAway of een andere delivery-aanbieder.”

Heruitvinden

“We zijn ons op één dag volledig aan het heruitvinden om de komende drie weken of langer actief te kunnen blijven. We moeten positief blijven. De situatie is nu eenmaal wat ze is. En wij gaan er het beste van maken. Alles wat we nu weten en doen, gooien we overboord. We gaan aanbieden wat de mensen nodig hebben en waar wij omzet mee kunnen halen om onze mensen mee aan de slag te houden. Winstgevend zal dat niet zijn, maar sluiten en alles bevriezen, is een veel slechtere optie.”

Info: www.foubert.eu