Corsogroep Sint-Niklaas imponeert tijdens Bloemenstoet in Blankenberge: “Praalwagen met 48.700 bloemen" JVS

28 augustus 2019

18u20 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase Corsogroep heeft in Blankenberge deelgenomen aan de jaarlijkse Bloemencorso, een evenement dat 120.000 bezoekers lokte.

De Bloemenstoet, of Bloemencorso, in Blankenberge is de traditionele afsluiter van het zomerseizoen in de kustgemeente. Tientallen kleurige praalwagens trokken zondag door de gemeente, al voor de 124ste keer. Ze werden toegejuicht door 120.000 toeschouwers, een absoluut record.

De Corsogroep Sint-Niklaas was ook van de partij. Zij werden in de stoet voorafgegaan door een grote groep van danscenter Clapaja uit Sint-Niklaas. Het thema van de Bloemencorso was dit jaar ‘Sea the music’. Corsogroep Sint-Niklaas koos voor ‘Purple rain’ van Prince.

Het was een pittig weekend voor de leden. “Vrijdagmorgen rond 8 uur kregen we het bericht dat de dahlia’s waren aangekomen. We zijn toen met man en macht gestart om de praalwagen te decoreren met de 48.700 bloemen.” Zondagavond na de stoet volgde de proclamatie in het stadhuis van Blankenberge. Bij hun tweede deelname mocht Corsogroep Sint-Niklaas naar huis met de zevende plaats. “Hiermee zijn we heel tevreden. We kijken uit naar 2020. Dan vieren we onze vijfde verjaardag. We zijn nog wel steeds op zoek naar een geschikte locatie voor onze werking. Wie een loods of schuur ter beschikking wil stellen, zou ons heel erg helpen.”