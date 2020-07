Coronaproof dansen in een ‘gevangeniscel’: Thé Dansant in De Ster met thema Prison Break Kristof Pieters

12u53 0 Sint-Niklaas In het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas vond het voorbije weekend een eerste evenement plaats. Het dancefestival Thé Dansant had toelating gekregen voor een nieuwe editie. Alles verliep erg ordelijk maar de politie kreeg wel enkele klachten binnen over geluidsoverlast.

Thé Dansant was de voorbije twee jaar al te gast op De Ster met haar concept van een danceparty op zondagmiddag. Het coronavirus strooide dit jaar roet in het eten maar de organisatoren pakten dit weekend uit met een alternatief programma. Geen duizenden feestvierders maar wel een beperkte capaciteit van 300 bezoekers die als gevangenen in afgescheiden ‘cellen’ werden opgesloten. Het thema was dit jaar namelijk ‘Prison Break’. Volledig coronaproof werden kleine groepjes feestvierders in afzonderlijke bubbels geplaatst. Het evenement verliep vlekkeloos maar bij de politie kwamen er wel een aantal meldingen binnen van geluidsoverlast in de buurt. “De organisatoren waren met alle vergunningen in orde en mogelijk was de wind een grote factor waardoor het geluid verder droeg dan voorzien”, zegt korpschef Gwen Merckx. “We zullen wel een evaluatie maken en bekijken of er in de toekomst moet bijgestuurd worden.”