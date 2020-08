Coronamaatregelen vaak genegeerd in uitgangsbuurt: 73 mensen beboet omdat ze geen mondmasker dragen Kristof Pieters

10 augustus 2020

12u59 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft, zoals eerder aangekondigd, strengere controles gedaan op de verplichting om een mondmasker te dragen in de stadskern. 73 mensen vlogen daarbij op de bon. Ook twee horeca-uitbaters kregen een boete.

Op 29 juli voerde burgemeester Lieven Dehandschutter de mondmaskerplicht in op een aantal locaties in de stadskern. Het gaat om de zone van het Stationsplein en de Stationsstraat over de Grote Markt en de aanpalende pleinen tot het Heymanplein.

De politie kondigde onmiddellijk strenge controles aan. Tijdens het weekend van 1 augustus ging korpschef Gwen Merckx mee op patrouille. Ze was geschokt toen ze zag dat de coronamaatregelen al te vaak genegeerd werden in de uitgangsbuurt.

Sluitingsuur

Afgelopen vrijdag- en zaterdagnacht ging de korpschef opnieuw mee op patrouille. 73 mensen kregen een proces-verbaal omdat ze geen mondmasker droegen. Twee horeca-uitbaters pleegden een inbreuk op de coronamaatregelen, één voor het niet naleven van het sluitingsuur en één omdat de regels van de registratieplicht niet werden nageleefd. Ook zij kregen een proces-verbaal.

Daarnaast stelde de politie ook nog aan aantal andere niet-coronageraleerde overtredingen vast. Zo werden er tien processen-verbaal opgesteld voor parkeerinbreuken. Twee chauffeurs kregen een proces-verbaal voor onaangepast rijgedrag en één voor het negeren van verbodsbord. Tenslotte stelden inspecteurs nog twee processen-verbaal op voor openbare dronkenschap, drie processen-verbaal voor smaad, en één proces-verbaal voor ongewapende weerspannigheid. Een bestuurder van een boomcar werd ook geverbaliseerd.