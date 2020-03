Coronamaatregelen beter nageleefd maar toch nog overtredingen Kristof Pieters

29 maart 2020

12u43 0 Sint-Niklaas De coronamaatregelen werden in Sint-Niklaas het voorbije weekend over het algemeen goed nageleefd. Toch stelde politie op een aantal plaatsen nog overtredingen vast. Er werden enkele processen-verbaal opgesteld.

Dat was vrijdag onder meer het geval voor een vijftal mensen die zich niet aan het samenscholingsverbod hielden. Vier kinderen die zaterdag aan het voetballen waren op te terreinen van de Sinaai Girls in het Wijnveld werden weggestuurd. Voor vijf personen die in de namiddag samen in een auto zaten werd eveneens proces-verbaal opgesteld. Ook ’s nachts werden er op twee plaatsen nog pv’s opgesteld voor inbreuken op het samenscholingsverbod.