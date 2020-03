Coronacrisis • Volg hier live de jongste ontwikkelingen en maatregelen in het Waasland Kristof Pieters Joris Vergauwen Yannick De Spiegeleir

12 maart 2020

12u59 228 Waasland De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus zit sinds vandaag in een nieuwe fase nu ook gemeentebesturen maatregelen moeten nemen. Volg hier live op de voet welke evenementen worden afgelast en welke richtlijnen er nog volgen in de regio Waasland.

Alleen supermarkt en apotheek open op zaterdag in Waasland Shopping

Ook in Waasland Shopping zal het de komende weekends heel rustig zijn. Op zaterdagen gaan alle winkels dicht, behalve supermarkt Delhaize en de apotheek.

Geen concerten meer in concertzaal De Casino tot 13 april

Concertzaal De Casino in Sint-Niklaas schrapt alle concerten tot 13 april. In totaal worden er liefst zestien concerten en events geannuleerd. “We bekijken met de entourages van de bands en de organisatoren of deze events later in het jaar nog kunnen plaatsvinden”, meldt De Casino.

Tijdelijke COVID-19-huisartsenwachtpost op parking spoedgevallen AZ Nikolaas

De Huisartsenkoepel Waasland en AZ Nikolaas richten vanaf zaterdag 14 maart een tijdelijke COVID-19-huisartsenwachtpost op in Sint-Niklaas. Die zal zich bevinden op de parking van de spoedgevallen van het AZ Nikolaas aan de Hospitaalstraat in Sint-Niklaas.

Lokeren/Stekene: Geen Omloop van het Waasland

De 56e Omloop van het Waasland zal zondag niet plaatsvinden. “Als organisatoren van de Omloop van het Waasland willen we ook onze verantwoordelijkheid opnemen om de verder verspreiding van het virus tegen te gaan", meldt het college van burgemeester en schepenen van Stekene. “Het spreekt voor zich dat dit geen eenvoudige beslissing is zo kort voor het evenement. Het is voor ons dan ook een erezaak om iedereen te bedanken voor de medewerking, de hulp en de sponsoring.”

Muziekclub ‘t Ey schort alle optredens op

Ook in muziekclub ‘t Ey in Belsele zal het de komende weken stil zijn. Tot donderdag 18 april worden alle optredens er geannuleerd. “Dit was een moeilijke en emotionele keuze, maar de meest logische aangezien we in onze kleine zaal geen veilige afstand kunnen garanderen. Op 19 april hopen we, als alles terug goed is, de draad weer op te nemen met een feestelijk bal”, laat muziekclub ‘t Ey weten.

Veertiendaags cultureel evenement rond Mongolië afgelast

In OC Boerenpoort in Melsele zou normaal vanaf vrijdag een veertiendaags cultureel evenement plaatsvinden rond Mongoolse kunst en cultuur maar door het coronavirus is alles afgelast. “Dit is een bijzonder zware klap voor alle mensen die hier enorm veel werk en tijd hebben ingestoken maar tegelijk steunen we wel de maatregel die is genomen”, klinkt het bij de organisatie.

Gemeente Moerbeke werkt voorlopig enkel op afspraak

Om het risico op de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het gemeentebestuur van Moerbeke op aanbeveling van de Federale Overheid een aantal maatregelen genomen (zie www.moerbeke.be). De burgemeester heeft nu bijkomend beslist om de openingsuren van het gemeentehuis te beperken, al zeker tot 31 maart.

Sinds vorig jaar werkt het gemeente op afspraak, met uitzondering van dinsdagvoormiddag en woensdag tussen 15u30 en 18u45. Met onmiddellijke ingang zal voorlopig ook op dinsdag en woensdag enkel nog op afspraak worden gewerkt.

“Deze beslissing is een eenvoudige maatregel omdat we toch al vooral op afspraak werken”, verdedigt burgemeester Robby De Caluwé de beslissing. “De impact voor de burger is dus minimaal, maar wel belangrijk omdat tijdens de vrije openingsuren meerdere mensen, van verschillende generaties, samen in de gang wachten. Met deze maatregel willen we zowel onze (kwetsbare) burgers als ons personeel beschermen.”

De maatregel geldt zowel voor het gemeentehuis als voor het sociaal huis. Een afspraak op het gemeentehuis kan online worden gemaakt via www.moerbeke.be/afspraak of telefonisch via 09 346 80 05. Een afspraak bij het sociaal huis kan via sociaalhuis@moerbeke.be of telefonisch op het nummer 09 346 81 61.

“Voor de bibliotheek vragen we om zoveel mogelijk de inleverbus te gebruiken. Wie een nieuw boek nodig heeft, is welkom tijdens de gewone openingsuren, maar we vragen om minstens één meter afstand te houden van zowel personeel als andere bezoekers en vooraf aan het bibliootheekbezoek de handen te gaan wassen in het toilet”, aldus nog De Caluwé.

Alle gemeentelijke activiteiten én wekelijkse markt worden geannuleerd

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) heeft beslist om met onmiddellijke ingang alle gemeentelijke evenementen en activiteiten in Sint-Gillis-Waas tot en met 31 maart niet te laten plaatsvinden. Ook de wekelijkse markt wordt geannuleerd. Alle publieke activiteiten, zowel indoor als outdoor, worden daarmee geschrapt. Het verbod geldt dus ook voor activiteiten met minder dan 1.000 aanwezigen. Onder meer in GC De Route, de bibliotheek en de uitleenposten, de woonzorgcentra en het Welzijnshuis vinden er geen gemeentelijke activiteiten meer plaats. De gemeentelijke gebouwen blijven wel geopend. “We bekijken de komende uren of de dienstverlening wordt aangepast. Wie niet dringend in een gemeentelijk gebouw moet zijn, wordt gevraagd om een bezoek uit te stellen. De gemeente blijft telefonisch bereikbaar en via het e-loket kunnen ook heel wat diensten worden aangevraagd”, klinkt het.

Privépersonen of verenigingen die elders een activiteit organiseren, krijgen het advies om indoor activiteiten uit te stellen. “De gemeente rekent hierbij op een verantwoordelijke en solidaire aanpak van iedereen. Zalen die via de gemeente zijn gereserveerd, kunnen kosteloos geannuleerd worden.”

Hogeschool Odisee schort alle lessen op tot en met maandag 16 maart

Hogeschool Odisee in Sint-Niklaas gaat alle lessen vanaf vrijdag 13 maart opschorten tot en met maandag 16 maart. De hogeschool neemt die maatregel om zich voor te bereiden op digitaal lesgeven vanaf dinsdag 17 maart. “Ook alle Odisee-evenementen die gepland staan, zoals de openlesdagen van de volgende twee weken, worden geannuleerd. En dat tot en met de paasvakantie”, geeft de hogeschool mee.

Beveren verbiedt alle publieke evenementen, zowel indoor als outdoor

De gemeente Beveren heeft donderdag beslist om met onmiddellijke ingang alle publiek toegankelijke evenementen te verbieden en dit zowel indoor als outdoor. Het gaat hierbij niet alleen om voorstellingen in de schouwburg Ter Vesten maar ook sportwedstrijden en enkele carnavalsstoeten zullen niet kunnen plaatsvinden.

Privé-feesten zoals trouwpartijen kunnen wel nog maar dan op eigen verantwoordelijkheid. “Ik zou graag willen appelleren aan het gezond verstand van de mensen”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Hou rekening met de voorzorgsmaatregelen die overal gecommuniceerd worden en heb vooral aandacht voor de kwetsbare doelgroepen.”

Het verbod geldt tot en met vrijdag 3 april. Jubilarissen zullen niet meer ontvangen worden op het kasteel Cortewalle. Bij huwelijken op het kasteel zullen maximaal 50 aanwezigen worden toegelaten. Aan de aanwezigen zal ook gevraagd worden om de voorzorgsmaatregelen te respecteren.

De scholen blijven tot nader order wel open. Wel worden externen buiten de schoolpoorten gehouden. Oudercontacten, voorleesnamiddagen en schooluitstappen worden met onmiddellijke ingang verboden. Ook deze maatregel geldt alvast tot aan de Paasvakantie.

De bibliotheek blijft dan weer wel open en ook voor de wekelijkse dinsdagmarkt blijft voorlopig gehandhaafd. “We hebben ons in de eerste plaats gericht op evenementen en raken niet aan de dienstverlening", legt Van de Vijver uit. “We zullen nu zien hoe de ziekte zich de komende dagen en werken verder verspreidt. Afhankelijk daarvan kan er bijgestuurd worden. Er is geen reden tot paniek maar we nemen liever een aantal voorzorgsmaatregelen teveel dan dat we achteraf moeten vaststellen dat er niet snel genoeg werd gehandeld.”

De gemeente voorziet in een informatiepunt waar inwoners terecht kunnen met vragen. Dit informatiepunt is op weekdagen bereikbaar tijdens de openingsuren van 8.30 tot 17 uur op het nummer 03/750.15.15.

Sportaccommodatie blijft open, zwembaden sluiten de deuren

De sporthallen in de gemeente Beveren blijven open. Ook de sportaccommodatie in scholen blijft buiten de schooluren beschikbaar voor clubs. Het besmettingsgevaar is volgens experten op dat moment verwaarloosbaar. Wel zal er nergens publiek worden toegelaten, ook niet tijdens trainingen. De zaalwachters zullen het publiek de toegang ontzeggen.

De voetbalbond had al beslist om alle wedstrijden achter gesloten deuren te laten spelen maar de wedstrijd Waasland Beveren – KAA Gent wordt op bevel van de burgemeester uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

De zaalfinales korfbal in de topsporthal van Beveren zijn afgelast.

Ook de twee zwembaden worden gesloten voor het publiek. “Het subtropisch zwembad LAGO De Meerminnen besliste dit zelf en we zijn dan gevolgd met het gemeentelijk zwembad in Kieldrecht”, zegt Van de Vijver. Er zijn niet meteen aanwijzingen dat het besmettingsgevaar in zwembaden groter zou zijn. Vermoedelijk spelen hier ook economische motieven. Als er een drastisch terugval komt van het aantal bezoekers, weegt het openhouden immers niet op tegen de kosten van de uitbating en het personeel.

Geen herdenking van oorlogsslachtoffers

Het Vredesgenootschap AXIS Beveren heeft een aantal plechtigheden geannuleerd. Het gaat om de herdenking van de Beverse gefusilleerden op zondag 15 maart in Beveren en de herdenking van een inslag van een V1-bom in Kieldrecht 75 jaar geleden dat op zondag 22 maart gepland stond. Aangezien er op dit soort herdenkingen veel mensen aanwezig zijn van oudere leeftijd is het risico op besmetting door het coronavirus te groot. Indien mogelijk zullen de herdenkingen op een ander tijdstip alsnog kunnen doorgaan.

Burgemeester Sint-Niklaas vaardigt politieverordening uit

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) van Sint-Niklaas heeft donderdagmiddag een bijzondere politieverordening uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarin worden alle indoor activiteiten van seniorenverenigingen op het grondgebied van Sint-Niklaas verboden. Ook wordt alle personen die behoren tot de risicogroepen aangeraden om niet deel te nemen aan evenementen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immunsysteem, ...).

De politieverordening treedt onmiddellijk in werking en geldt tot 31 maart. Inbreuken worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie.

Moerbeke: Ceciliafeest afgelast

“Activiteiten vanaf 1000 mensen zijn sowieso verboden, maar ook bepaalde activiteiten met minder aanwezigen kunnen niet doorgaan”, klinkt het op de website van de gemeente Moerbeke. “We vragen om zelf de evaluatie te doen op basis van alle criteria om je activiteit te laten doorgaan of niet, en niet alleen met het criterium ‘aantal mensen’.”

Meerderheidspartij Open Vld Moerbeke heeft intussen haar jaarlijkse Ceciliafeest afgelast.

Waasmunsters burgemeester Bauwens: “Geen algemeen verbod. Reken op wijsheid van organisatoren.”

In Waasmunster wil burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V) voorlopig nog geen algemeen verbod opleggen voor evenementen. “Ik reken op de wijsheid van alle verenigingen en organisatoren. Willen we de verspreiding van het coronavirus tegengaan dan moeten we samen onze verantwoordelijkheid nemen, ook al vraagt dit om drastische maatregelen”, zegt de burgervader. Op de Facebookpagina van de gemeente staat een lijst met parameters waarmee organisatoren rekening kunnen houden.

Organisatoren ‘kleinere evenementen’ nemen verantwoordelijkheid in Lokeren

In Lokeren volgt het stadsbestuur de richtlijn om indoorevenementen met meer dan 1.000 bezoekers te verbieden. “De organisatoren moeten inzake deze maatregel hun verantwoordelijkheid nemen", klinkt het. Het stadsbestuur beraadt zich vandaag nog over de activiteiten in de eigen gebouwen met minder dan 1000 deelnemers.

Ook organisatoren van kleinschaligere evenementen grijpen intussen in. Zo wordt het geplande debat van Open Vld Lokeren tussen de kandidaten voor het nationaal voorzitterschap aanstaande zaterdag afgelast. “Door de nieuwe strengere maatregelen en verscherpte aanbevelingen hebben wij deze beslissing in samenspraak met de kandidaten genomen”, zegt Stefan Walgraeve, politiek secretaris van Open Vld Lokeren.

De organisatoren van Heartbeats - The Charity Party stellen hun geplande evenement aanstaande zaterdag in RADAR uit. “Op die manier trachten wij een bijdrage te leveren aan de burgerzin om het coronavirus een halt toe te roepen. Van zodra we een nieuwe datum kunnen prikken zullen wij deze bekend maken. Tickets blijven geldig”, zegt Luc Staessens namens Heartbeats.

Gemeente Stekene kondigt maatregelen aan

Het gemeentebestuur van Stekene annuleert preventief verscheidene activiteiten die in maart plaatsvinden.

De volgende gemeentelijke evenementen worden afgelast:

- 13 maart: Voorstelling Nigel Williams (Amelberga)

- 14 maart: Planting geboorteboom (gemeentepark)

- 14 maart: Opendeurdag gemeentelijke school Reynaerdijn

- 19 maart: Onthaal nieuwe inwoners

- 20 maart: Filmvoorstelling Capharnaüm (Amelberga)

- 22 maart: Ontbijtconcert (Amelberga)

- 27 maart: Boekvoorstelling The Wolfpack (bibliotheek)

- 28 maart: Ligconcert (Amelberga)

Volgende activiteiten op het openbaar domein worden afgelast:

- Weekend 14-15 maart: Kermis Klein-Sinaai

- Weekend 21-22 maart: Carnavalsstoet en kermis Stekene

In sporthal De Sportstek worden alle competitiewedstrijden geannuleerd (onder meer badmintontornooien, competitietornooi VAMOS, minivoetbalwedstrijden, klimwedstrijden, ...). Ook de wekelijkse gemeentelijke sportactiviteiten Keep fit, badminton en Sport 50+ worden in maart opgeschort. Activiteiten van scholen, zoals de schoolsportklassen, kunnen wel nog plaatsvinden in De Sportstek.

Verder kunnen álle evenementen, ook activiteiten van privépersonen of verenigingen, in de gemeentelijke ontmoetingscentra niet doorgaan, vanaf vrijdag 13 maart en tot en met 31 maart. “Zalen die via de gemeente zijn gereserveerd, worden geannuleerd en niet aangerekend.”

Privépersonen of verenigingen die elders een activiteit organiseren, krijgen het advies om indooractiviteiten uit te stellen. “De gemeente rekent hierbij op een verantwoordelijke en solidaire aanpak van iedereen.” De activiteiten die na 31 maart plaatsvinden, worden op een later tijdstip geëvalueerd.

Wie niet dringend in het gemeentehuis moet zijn, wordt gevraagd om het bezoek uit te stellen. De gemeente blijft telefonisch bereikbaar.

Tot 19 april worden in woon-zorgcentrum Zoetenaard de geplande activiteiten afgelast en wordt er geen bezoek meer toegelaten. Ook wordt de cafetaria voor bezoekers gesloten.

Deelnemers mogen eten op feest Chiro ook afhalen

De Bonte Avond van Chiro Wij in Sinaai van komend weekend met een eetfestijn en toneeltjes van de verschillende jeugdgroepen wordt aangepast. De toneeltjes zullen niet meer te zien zijn. “We willen vermijden dat alle gasten zaterdag in één zaal worden gepropt”, klinkt het. Alleen het eetfestijn zal nog doorgaan, maar de Chiro zorgt er nu voor dat deelnemers hun eten ook kunnen afhalen. “We vragen wel om zelf een potje mee te brengen omdat we dat niet voor iedereen kunnen voorzien.”

Scoutsgroep schrapt kaas- en wijnavond

Scoutsgroep Sint-Vincentius uit Sint-Niklaas besliste om de kaas- en wijnavond van zaterdag te schrappen. “We volgen de adviezen van Scouts en Gidsen Vlaanderen en van de stad Sint-Niklaas. We nemen nu liever de verantwoordelijkheid om geen 400 mensen tussen 0 en 80 jaar samen te brengen. We vinden dit zelf ook zeer spijtig, maar hopen op jullie begrip”, klinkt het bij de scoutsgroep.

Restaurant sluit deuren

Het zijn niet alleen overheden die maatregelen nemen. In Temse heeft een restaurant zelf de beslissing genomen om tijdelijk de deuren te sluiten. Het gaat om Temse Wereldkeuken. “Helaas moeten wij u mededelen dat gezien de ernst van de toenemende Covid-19 in België wij onze deuren tijdelijk moeten sluiten. Dit doen wij als extra voorzorgsmaatregel om de risico op wederzijdse overdracht van het virus te verminderen. Dit is voor de gezondheid en veiligheid van onze klanten”, klinkt het op de facebookpagina van de zaak. Het restaurant zal vanaf 16 maart de deuren sluiten en dit tot 2 april.

Geen indoorevenementen, wel carnavalsstoet

Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft een vrij ingrijpende maatregel genomen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) af te remmen. Tot en met 31 maart zijn alle publieke evenementen in een overdekte ruimte verboden. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) nam de beslissing in samenspraak met de veiligheidscel. Vanaf nu tot en met 31 maart zullen alle evenementen worden verboden als die in een overdekte ruimte of zaal plaatsvinden. Het gaat om fuiven, concerten, eetavonden, beurzen maar ook jubilarissenvieringen en opendeurdagen van basisscholen. Openluchtactiviteiten zoals de zwerfvuilactie op 21 maart en de carnavalsstoet in Rupelmonde op 28 maart gaan voorlopig wel door. De carnavalsstoet is trouwens al een keer uitgesteld. Die zou normaal eind februari hebben plaatsgevonden maar door stormweer werd alles toen afgelast.

Geen gemeentelijke evenementen

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) van Sint-Gillis-Waas maakte woensdagavond al de eerste preventieve maatregelen bekend voor haar gemeente. Een aantal gemeentelijke evenementen gaat niet door. “De gemeentelijke evenementen waar kwetsbare doelgroepen in gevaar zouden kunnen komen, worden geannuleerd. We bekijken op dit moment of er nog andere evenementen moeten uitgesteld worden. Al deze evenementen worden later gepland”, aldus burgemeester De Rudder. Het gaat om de infovergadering over het Parochiehuis in De Klinge op donderdag 12 maart, een boekvoorstelling in de bibliotheek op vrijdag 13 maart, de opendeurdag van het Welzijnshuis op zaterdag 14 maart, de aanplanting van het geboortebos en ontbijt op zaterdag 14 maart en het Seniorenbal op donderdag 19 maart.