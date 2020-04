Corona-uitbraak in woonzorgcentrum De Spoele: 28 bewoners en 6 personeelsleden besmet Joris Vergauwen

03 april 2020

13u08 58 Sint-Niklaas In woonzorgcentrum De Spoele in Sint-Niklaas is er grote bezorgdheid over een corona-uitbraak. 28 bewoners zijn er besmet, waarvan 20 op de vierde verdieping, waar zich de dementieafdeling bevindt. Ook 6 personeelsleden zijn besmet.

In woonzorgcentrum De Spoele aan de Lamstraat in Sint-Niklaas is de situatie zorgwekkend. Op dit moment zouden 28 bewoners besmet zijn. Ook zes mensen van het verzorgend personeel hebben intussen positief getest. Enkele bewoners zijn al naar het AZ Nikolaas overgebracht. Er zijn tot nu toe nog geen sterfgevallen, zo klinkt het bij Zorgpunt Waasland. “De uitbraak in De Spoele is wellicht gebeurd op de vierde verdieping, waar de afdeling met dementerende bewoners zich bevindt. Dat is meteen ook het grote probleem. De afstandsmaatregelen kunnen we er moeilijk optimaal opvolgen en afdwingen. Die bewoners hebben immers intensieve hulp nodig”, zegt Zorgpunt Waasland-voorzitter Maxime Callaert (N-VA). 20 de 28 besmette bewoners bevinden zich op die dementieafdeling van De Spoele, op de vierde verdieping van het woonzorgcentrum.

Bezorgd

Er zijn dus nog geen sterfgevallen in De Spoele, maar bij sommige bewoners gaat de gezondheidstoestand naar verluidt wel snel achteruit. Bij het personeel in De Spoele is er ook ongenoegen over het nijpend tekort aan beschermingsmiddelen, beschermende kledij en mondmaskers. “We proberen uiteraard de situatie zo optimaal mogelijk op te volgen, zowel voor de bewoners als voor het zorgpersoneel. De Spoele is momenteel het meest getroffen, maar we zitten er nog lang niet in een situatie zoals in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Pauwels, laat dat duidelijk zijn. In alle woonzorgcentra is men momenteel bezorgd. In de meeste ouderenvoorzieningen van Zorgpunt Waasland zijn er op dit moment nog geen besmettingen.”