Coöperatief woonmodel op Paterssite: “Willen eind dit jaar klaar zijn met huiswerk” Joris Vergauwen

01 oktober 2020

11u13 0 Sint-Niklaas De burgercoöperatie Wooncoop uit Gent wil eind dit jaar het nodige startkapitaal in handen hebben om op de Paterssite een nieuw woonproject in gang te zetten met 22 woningen met gemeenschappelijke functies.

In augustus rezen er nog twijfels over het slagen van het coöperatieve woonproject op de Paterssite in Sint-Niklaas, na een discussie in de gemeenteraadscommissie. Na de eerder stopgezette cohousingprojecten voor de Paterssite kwamen er enigszins wantrouwende vragen vanuit de gemeenteraad over dit nieuwe project. De burgercoöperatie Wooncoop zelf twijfelt echter niet. “We zijn volop bezig om het nodige startkapitaal te verzamelen. Doel is om eind dit jaar een formele overeenkomst aan te gaan met de stad, om het hele woonproject in gang te zetten. We twijfelen er niet aan dat dat zal lukken”, aldus Karel Lootens van Wooncoop.

Grillen van vastgoedmarkt

Wooncoop plant een project met 22 woningen met gemeenschappelijke functies. Het zou het eerste project van Wooncoop in deze regio zijn. Wooncoop heeft in drie jaar tijd al een hele weg afgelegd, met 17 projecten in Vlaanderen en intussen al zo’n 570 coöperanten. Het coöperatief woonmodel van Wooncoop is een reactie op de grillen van de competitieve vastgoedmarkt. De coöperanten van Wooncoop zijn samen eigenaar van de woningen. “Elke bewoner huurt als het ware bij zichzelf en combineert de voordelen van kopen met die van huren. En net als bij kopen, heeft de bewoner zeggenschap en levenslange woonzekerheid, woont hij aan kostprijs en bouwt hij kapitaal op. Wooncoop beheert en onderhoudt dan weer de woning. Wij ‘ontzorgen’, kortom. En we zijn geen gewone projectontwikkelaar, maar een burgercoöperatie. Iedereen kan toetreden, jong én oud, en zowel mensen met meer als met minder centen.”

Voor het woonproject op de Paterssite houdt Wooncoop rekening met een investering van 6 miljoen euro, waarvan een derde van de bewoners en hun achterban komt. De andere twee derden komen van de bank en van het opgebouwd burgerkapitaal van de coöperatie. “Om dit project mogelijk te maken, loopt er een investeringsronde waarbij kapitaal wordt verzameld bij grote én kleine investeerders. Investeren in Wooncoop kan al vanaf 250 euro, ook als niet-bewoner, met een beoogd financieel rendement, naast uiteraard een waardevol maatschappelijk engagement.”

Kerk al open in februari

Derde keer, goeie keer, klinkt het alvast bij schepenen Wout De Meester (Groen) en Carl Hanssens (N-VA). “We hebben van bij het begin gezocht naar een nieuwe woonvorm voor de Paterssite. Met twee cohousingprojecten verliep dat niet zoals gepland. We wensen Wooncoop nu alle succes toe om de financiering rond te krijgen. Het is het laatste puzzelstukje voor dit bijzonder nieuw stadsdeel."

Op de Paterssite loopt de omvorming van de kerk tot gemeenschapscentrum overigens volgens plan. De opening volgt in het weekend van 5 februari. Daarna is het aan de Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij om een stukje van de site in te vullen. Wooncoop zou de ruimte innemen waar zich nu nog Zaal Familia bevindt.

Wie meer te weten wil komen over de aanpak van Wooncoop kan op 15 oktober en 7 november een online infosessie volgen. Info: www.wooncoop.be/paterssite