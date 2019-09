Controle in zone 30 van schoolomgeving: 42 chauffeurs op de bon geslingerd Kristof Pieters

02 september 2019

15u25 0 Sint-Niklaas Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar heeft de politie van Sint-Niklaas maandagochtend een snelheidscontrole gehouden in de schoolomgeving in de Pastorijstraat in Nieuwkerken.

Tijdens de ochtendspits werden in totaal 184 voertuigen gecontroleerd. 42 bestuurders was in overtreding en werd geflitst. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 66 km/uur. De bestuurder was hiermee ei zo na zijn rijbewijs kwijt want normaal wordt dit meteen ingetrokken vanaf 67 km/uur. Hij zal wel een gepeperde boete ontvangen van 273 euro.