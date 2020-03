Containerparken dinsdagmiddag met onmiddellijke ingang gesloten Joris Vergauwen

17 maart 2020

13u25 0 Sint-Niklaas De containerparken van MIWA zijn dinsdag met onmiddellijke ingang gesloten.

Op bevel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zijn dinsdag om 12 uur alle containerparken gesloten. Daarbij uiteraard ook de MIWA-containerparken in Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Temse, Waasmunster, Sint-Gillis-Waas en Stekene.



“Nog te veel mensen gingen tegen de richtlijnen in naar het recyclagepark voor niet-noodzakelijke bezoeken”, motiveerde minister Demir de beslissing. “Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het personeel, maar de hele bevolking in gevaar.” Veel parken spreken van een toename van het aantal bezoekers met 50 procent. Daarom heeft de minister beslist om onmiddellijk in te grijpen.