Conner Rousseau (sp.a): “Zes maanden toegewerkt naar deze dag” JVS

26 mei 2019

12u19 14 Sint-Niklaas Rond 10 uur vanmorgen ging Conner Rousseau (26), de lijsttrekker voor sp.a in Oost-Vlaanderen, stemmen in De Klavers in Belsele. “Zes maanden lang heb ik toegewerkt naar deze dag en dan is het zover. Heel speciaal.”

Conner Rousseau kwam gewoon te voet naar het stembureau in de sporthal in Belsele, voor hem twintig minuten stappen. De 26-jarige lijsttrekker voor het Vlaams parlement voor sp.a in Oost-Vlaanderen werd er door velen begroet. “Ik ben zenuwachtig vandaag, maar ik heb wel een goed gevoel. Ik heb echt alles gegeven. Mijn campagne had niet beter gekund, denk ik. Ze werd gesmaakt, ook door mensen die niet meteen sp.a-kiezers zijn. Ik ben positief, constructief, ik zit niet te kappen op een ander, maar ik zeg gewoon waar ik zelf voor sta. En dat wordt blijkbaar wel geapprecieerd. Mensen zijn dat gekibbel echt beu.”

“Mijn team en ik hadden het niet beter kunnen doen in deze campagne. Op een paar maanden tijd ben ik voor sp.a de grootste op Facebook geworden, na voorzitter John Crombez. Ik heb veel aandacht in de kranten en in de verkiezingsprogramma’s op televisie gekregen. Van de politieke commentatoren kreeg ik ook goeie feedback. En in Sint-Niklaas kun je bijna geen straat meer passeren zonder mijn affiche te zien. Ik weet ook wel dat ik geen 100.000 stemmen ga halen, maar daarvoor zit de partij niet in een hoogconjunctuur. Ik heb wél het gevoel dat ik het imago van de partij al heb kunnen keren, zeker hier in mijn eigen regio. Er is veel positiviteit bij mensen die ik overal ontmoet, op straat en via de sociale media, en ik hoop dat zich dat vertaalt in een goed resultaat.”

Verkiezingsdag

“Ik ga vandaag nog constant vragen op Facebook en Instagram blijven beantwoorden, tot 16 uur vanmiddag. Heel wat mensen vragen nog om verduidelijking, om een goeie beslissing te kunnen nemen. En dat doe ik graag. En daarna is het afwachten. Voor mezelf stel ik geen doelen. Ik heb nooit eerder deelgenomen aan verkiezingen, dus ik heb geen ijkpunt. Ze gaan me intern ook niet afrekenen op mijn stemmen. Iedereen weet dat ik alles heb gedaan voor deze campagne. Zes maanden lang ben ik ermee bezig geweest. Ik heb geen druppel alcohol aangeraakt, ik heb bijna geen sociaal leven gehad, de focus ging helemaal naar deze verkiezingen. En dan is het zover vandaag. Ik denk dat er een post-electorale depressie wacht straks.” (lacht)

“Wat de dag brengt? Straks ga ik nog naar de carwash van een jeugdbeweging in Nieuwkerken, wat ze me via Instagram hebben gevraagd. Mijn auto is supervuil en het is een leuke afleiding. Vanmiddag zit ik om 14 uur in de VTM-studio bij Dany Verstraeten, daarna blijf ik in Brussel om met de partijtop de uitslagen te volgen. In de vooravond word ik nog verwacht om reacties te geven bij een aantal tv- en radiozenders. En daarna, als het niet te laat wordt, passer ik misschien nog bij de militanten in Sint-Niklaas, in café ‘t Hemelrijk. Maar té laat zal het niet worden. Maandag word ik al om 6.20 uur verwacht bij de radio in Brussel.”