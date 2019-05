Exclusief voor abonnees Conner Rousseau (sp.a): “Ik, een ‘snotneus’? Ouder zijn is niet hetzelfde als bekwamer zijn” Oost-Vlaamse lijsttrekker voor het Vlaams parlement stelt het graag scherp Joris Vergauwen & Noël Slangen

22 mei 2019

06u01 10 Sint-Niklaas Het zijn bijzondere weken voor Conner Rousseau. De 26-jarige Sint-Niklazenaar is aan zijn allereerste verkiezingen toe en voert in Oost-Vlaanderen meteen de lijst van sp.a aan voor het Vlaams parlement. Een opdracht die hij met jeugdige branie, een no-nonsensementaliteit en vooral zonder veel podiumvrees op zich neemt. “Waarom zou mijn leeftijd een nadeel zijn?”

“Als je wil dat mensen luisteren, moet je het scherp stellen. Dat is wat ik doe. Ik hou er niet van om dingen te verbloemen. Zo voel ik aan, net als vele generatiegenoten, dat het tijd is voor een nieuwe politieke wind. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zich afvragen wat die ‘snotneus’ komt doen. Maar als al die politici met veel ervaring het zo goed deden, zouden we vandaag niet in deze impasse hebben gezeten. Ik vind niet dat ervaring en leeftijd recht evenredig zijn met bekwaamheid. Jeugdigheid mag niet het enige criterium zijn. Het gaat om kunnen aanvoelen wat er leeft en hoe authentiek je zelf in het leven staat. In het parlement zitten mensen waarvan ik mij afvraag waarom ze voor de politiek hebben gekozen. Als je de zittingen van het Vlaams parlement op televisie bekijkt, krijg je het toch niet uitgelegd waarom de helft van de verkozenen niet aanwezig is en toch een mooi loon opstrijkt. En waarom is het allemaal zo voorspelbaar? Als je aan politiek doet, moet je toch passie en dynamiek tonen, en voor elk dossier vechten?”

Politiek heeft niks te maken met oude mannen in maatpak, liet je ooit optekenen. Voel je zelf een grote generatiekloof?

“Toch wel. Als je ziet hoe mijn generatie omgaat met sociale media bijvoorbeeld, dat gaat heel spontaan. Bij oudere politici is dat vaak geforceerd. Er is een andere manier van communiceren. Ik denk ook dat de politiek wat scherpte mist, wat bruis in de frisdrank. Het is wat ‘plattekes’ allemaal.”

Neemt sp.a geen risico met een hele reeks jonge lijsttrekkers, die nog geen electorale basis hebben kunnen opbouwen?

