Concertfilm van Metallica en San Francisco Symphony in Siniscoop JVS

07 oktober 2019

09u41 0 Sint-Niklaas Op woensdag 9 oktober toont Siniscoop de concertfilm ‘S&M2', met de show van Metallica en het San Francisco Symphony.

Het is intussen 20 jaar geleden dat Metallica en het San Fransisco Symphony-orkest de bijzondere S&M-concerten gaven en samen een album uitbrachten, met klassieke uitvoeringen van nummers als ‘Nothing Else Matters’ en ‘Master of Puppets’. Nu is er ‘S&M2', een concertfilm met Metallica-klassiekers uit het in 1999 verschenen album én symfonische bewerkingen van nieuwe nummers. “Een unieke kans voor miljoenen fans over de hele wereld om even de tijd te vergeten en deze show te beleven als een modern concert op groot scherm”, klinkt het. “Ter ere van het laatste jaar van de legendarische dirigent Michael Tilson Thomas bundelt de band nog één keer de krachten met het orkest voor nummers van het oorspronkelijke album plus symfonische versies van recenter materiaal.”

De concertfilm start woensdag 9 oktober in Siniscoop om 20 uur. Tickets kosten 12,5 euro. Info: www.siniscoop.be.