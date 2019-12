Componist en pianist Bart Verstraeten stelt eerste cd voor in Salons JVS

10 december 2019

10u26 0 Sint-Niklaas Komende zondag 14 december stelt Bart Verstraeten (38) uit Sint-Niklaas zijn eerste cd ‘Perpetuum Mobile’ voor in de Salons.

Vijftien jaar al is Bart Verstraeten componist en pianist. Nu brengt hij zijn eerste cd ‘Perpetuum Mobile’ uit. Samen met pianist Geert Callaert nam hij al zijn pianocomposities op voor dit album. Het wordt voorgesteld komende zondag om 19 uur in de Salons in de Stationsstraat 85 in Sint-Niklaas.

Info: bartverstraeten.wordpress.com