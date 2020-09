College wint wedstrijd ‘De Slimste School’ Joris Vergauwen

11 september 2020

15u16 0 Sint-Niklaas Het Sint-Jozef-Klein-Seminarie uit Sint-Niklaas heeft de quiz ‘De Slimste School’ van het weekblad Knack gewonnen.

Knack organiseerde dit jaar al voor de 24ste keer de quiz ‘De Slimste School’. De wedstrijd verliep dit jaar enigszins anders. Op 6 mei was er een online quiz. In tegenstelling tot de voorgaande jaren plaatsten niet de veertig beste, maar slechts de vijf beste scholen zich voor de finale. Daarbij ook het SJKS uit Sint-Niklaas, samen met het Heilig-HartCollege uit Halle, het Klein Seminarie uit Hoogstraten, het Sint-Albertuscollege uit Haasrode en het OLV-Hemelvaartinstituut uit Waregem.

De finale tussen deze vijf scholen vond ook online plaats. Scholen mochten tot twintig leerlingen van op verschillende locaties laten deelnemen. “Wij kozen er echter voor om het aantal deelnemers beperkt te houden. Drie van onze vier finalisten speelden vorig jaar ook mee. Zij eindigen toen elfde en hadden gezworen dit jaar minstens de top tien te halen. Daarom gingen ze het afgelopen jaar ook enkele keren samen quizzen om beter op elkaar ingespeeld te geraken. Door de groep klein te houden, konden we allemaal in één lokaal zitten en onze kennis delen. Bovendien wisten we dat de kans groot was dat er een ronde zou komen over de Knack-rubriek ‘Factchecker’. Die factcheckers hadden we dus de week voor de quiz uitgebreid op een rijtje gezet”, vertelt leerkracht Maarten Van Looy.

Leerlingen Camille Vandervelden, Wannes Soenen, Carlo Follesa en Xhoana Memçaj toonden zich uiteindelijk de slimsten en wonnen een weekendje voor 20 personen in Center Parks.

In 2015 pakte het College ook al deze prijs. “Maar het was wachten tot deze corona-editie om opnieuw op het hoogste schavot te eindigen! We stimuleren onze leerlingen om deel te nemen aan wedstrijden, omdat we hen graag uitdagen om zich te meten met elkaar, maar ook om hen te leren omgaan met winst en verlies. Dat helpt hen ook in het leven”, klinkt het in het College.