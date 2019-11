Collectieve wijkrenovatie van start in drie stadswijken: “Inwoners begeleiden van a tot z” JVS

08 november 2019

18u18 0 Sint-Niklaas De stad start met een collectief wijkrenovatietraject in drie wijken in Sint-Niklaas. Inwoners krijgen daarbij begeleiding tijdens de hele renovatie. Bedoeling is om in die drie wijken zoveel mogelijk huizen te renoveren tot gezondere en meer energiezuinige en duurzame woningen. Dat gebeurt in de Driekoningenwijk, Watermolenwijk en Gazometerwijk.

De stad wil inwoners begeleiden bij het renoveren van hun woning. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en de non profit organisatie RenoseeC start de stad een collectief wijkrenovatieproject in de Gazometer-, Watermolen- en Driekoningenwijk.

“We willen zoveel mogelijk woningen in deze wijken betaalbaar en efficiënt renoveren. Voor veel mensen is de stap naar een renovatie echter groot. Het is ook een complexe materie. Daarom ‘ontzorgen’ we mensen via dit collectief renovatietraject”, aldus schepenen Marijke Henne (N-VA) en Wout De Meester (Groen).

De provincie zet adviseurs van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen in, als eerste stap in het renovatietraject. Als mensen na dat advies hun renovatieplannen concreet willen maken, is RenoseeC aan zet. Die organisatie is het aanspreekpunt in de wijken voor de bewoners die renoveren en voor de aannemers die de werken uitvoeren. “Wij doen een open oproep naar aannemers en architecten, om de renovatie van meerdere soortgelijke woningen in een wijk aan te pakken. Zij vormen een bouwteam. Wij begeleiden dus de werken voor de inwoners in de wijken, vanaf de start met het opmaken van een renovatieplan tot het opvragen van offertes en een controle van de uitgevoerde werken.”

De stad wil hiermee de renovatie van woningen laagdrempelig maken. “Renoveren kost veel geld. Door een combinatie van het budget van de stad, het Vlaams Klimaatfonds en middelen van partners kunnen we de begeleiding van renovatiewerken gratis maken. Dat kan zolang de kostprijs van de werken niet meer dan 30.000 euro bedraagt. Als het meer is, komt er een werkingsbijdrage van 3,5 procent bij. Alle renovatiewerken komen in aanmerking, van het vervangen van een dak tot het aanpakken van vochtproblemen, als het maar de energie-efficiëntie en/of de woningkwaliteit verbetert.”

De volgende weken zijn er drie infomomenten in de wijken. Alle info: www.sint-niklaas.be/renoveert.