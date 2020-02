Clubtour brengt Laura Tesoro op 14 mei naar De Casino Joris Vergauwen

12 februari 2020

08u56 0 Sint-Niklaas Op donderdag 14 mei komt Laura Tesoro naar concertzaal Casino in Sint-Niklaas. De opbrengst van het concert wordt net als vorig jaar geschonken aan twee organisaties voor bijzondere jeugdhulp, Spoor 56 en LIA.

Laura Tesoro staat dit voorjaar opnieuw op het podium van De Casino, in het kader van haar ‘Limits Clubtour’. Ze start haar zomertour in mei met 6 exclusieve clubshows in zes verschillende steden, waaronder dus ook Sint-Niklaas op donderdag 14 mei.

Net als vorig jaar is dit een concert voor het goede doel. De opbrengst gaat naar twee organisaties voor bijzondere jeugdzorg in de regio: Spoor 56 en LIA. Al tien jaar organiseert een groep vrijwilligers concerten voor deze goede doelen. Grote namen als Hooverphonic, Scala, Frank Boeijen, Gabriël Rios en Jasper Steverlinck passeerden al de revue. Met ‘Jeugd voor Jeugdhulp’ zijn het nu de kinderen van deze vrijwilligers die voor het tweede jaar op rij een concert van Laura Tesoro organiseren in De Casino.

Dat zijn Lisa (16), Lore (14), Bram, Dries (12) en Julie (11). “We zijn heel fier om samen met onze papa’s zo’n concert te mogen organiseren. Het maakt ons blij om op die manier jongeren te kunnen helpen die niet elke dag zonder zorgen kunnen leven zoals wij.” De opbrengst zal gebruikt worden voor concrete projecten voor jongeren van Spoor 56 en LIA waarvoor geen of onvoldoende subsidie wordt ontvangen.

Spoor 56 is een organisatie met vestigingen in Nieuwkerken (Carolus), Hamme (Dageraad) en Dendermonde (Sint-Vincentius). De afdelingen van LIA zijn gevestigd in Waasmunster, Lokeren en Beveren.

Het concert van Laura Tesoro vindt plaats op donderdag 14 mei vanaf 19.30 uur. Tickets kosten 25 euro. Info: www.decasino.be.