Clouseau signeert nieuwe album in Waasland Shopping Center JVS

04 november 2019

14u34 0 Sint-Niklaas Zaterdag 9 november komen de broers Wauters naar het Waasland Shopping Center om het nieuwe Clouseau-album te signeren.

Drie jaar na ‘Clouseau Danst’ is Clouseau helemaal terug met zijn intussen dertiende Nederlandstalige plaat, ‘Tweesprong’. De release van de plaat is op 8 november. Een dag later, zaterdag 9 november, komen Koen en Kris Wauters de nieuwe plaat signeren in het Waasland Shopping Center. Het is tevens de allereerste signeersessie van het gloednieuwe album van Clouseau.

Afspraak voor de fans zaterdag van 11 tot 13 uur op het centraal plein in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas.