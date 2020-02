Circus Barones zet tent op aan De Ster JVS

19 februari 2020

13u22 0 Sint-Niklaas Circus Barones strijkt vanaf dit weekend opnieuw neer in Sint-Niklaas. Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart staat de circustent op provinciaal domein De Ster.

Het is de vijfde keer dat Circus Barones een plaats inneemt op het recreatiedomein, op het terrein naast de Heidebaan (N70), dat toegankelijk is via de parking van De Ster aan de Vossekotstraat.

“Deze keer brengen we het spektakel ‘The Greatest Show’. We willen de toeschouwers verrassen en verbazen. Met een hele reeks internationale artiesten brengen we een wervelende en gevarieerde circusshow. Met Circus Barones zetten we in op de traditionele waarden van het circus, met acrobatie, dierendressuur en clownerie. Het hele spektakel wordt omkaderd door een prachtige choreografie met zang en dans. Het zal de toeschouwer, zowel jong als oud, niet alleen in vervoering brengen, maar ook ontroeren”, klinkt het.

Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart zijn er voorstellingen: op weekdagen en zaterdagen om 15 uur en op zondagen om 11 en 15 uur. De zondagvoorstellingen van 11 uur zijn familievoorstellingen. Volwassen betalen dan kinderprijzen.

Circus Barones geeft tevens vrijkaarten weg aan lezers van Het Laatste Nieuws. Het gaat om 25 duotickets voor de voorstelling van donderdag 27 februari om 15 uur. Lezers kunnen daarvoor een e-mail sturen naar circusbarones.secretariaat4@gmail.com, met vermelding van hun volledige naam, hun adres én ‘Het Laatste Nieuws’. Winnaars krijgen een bericht terug en moeten zich die dag aanmelden met hun identiteitskaart en de e-mail die ze ontvangen hebben.