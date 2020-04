Chocolatier werkt samen met taxibedrijf om paaseieren aan huis te leveren Joris Vergauwen

07 april 2020

11u40 1 Sint-Niklaas Via een postpakket paaseieren aan huis laten leveren, is niet meteen het beste idee. Dan komen ze allicht in stukjes toe. Daarom werkt het Chocolade-Atelier van Wim Vyverman uit Sint-Niklaas nu samen met het Wase taxibedrijf Taxi Mario.

Heel wat paaseieren zullen deze week via de taxi aan huis geleverd worden in en rond Sint-Niklaas. Daarvoor hebben chocolatier Wim Vyverman, die vorig jaar nog de beste praline van het land maakte, en Taxi Mario de handen in elkaar geslagen, figuurlijk dan. Het is een opmerkelijke oplossing, maar voor de kwetsbare paaseieren zijn er niet zoveel alternatieven.

“We hebben al een tweetal jaar een webshop, waarop je een heel deel van ons assortiment kan bestellen en via bpost thuis laten leveren”, vertelt chocolatier Wim Vyverman. “Om ervoor te zorgen dat dezelfde hoogstaande kwaliteit als in de winkel gegarandeerd is, hebben we vooraf enorm veel testen gedaan. Het is echter zeer moeilijk om holle figuren of paaseieren heelhuids thuis geleverd te krijgen. Daarom bieden we ze ook niet aan via onze webshop.”

Voor 10 euro

Toch kreeg de chocolatier de voorbije dagen heel veel vragen van klanten om de chocolade aan huis te leveren. “Om deze klanten toch niet in de kou te laten staan, gaan we metTaxi Mario in zee. Zo kunnen klanten uit Sint-Niklaas die hun huis niet kunnen of willen verlaten voor 10 euro hun bestelling aan huis laten leveren. Deelgemeenten van Sint-Niklaas en andere regio’s worden door het taxibedrijf ook bediend, maar hiervoor is de prijs op aanvraag.”

In zijn Chocolade-Atelier werkt Wim Vyverman op dit moment bijna de klok rond om alle paasbestellingen klaar te krijgen. De winkel in de Begijnenstraat in Sint-Niklaas was na de start van de coronacrisis twee weken gesloten, maar is sinds vorige zaterdag opnieuw open. “We hebben een enorme terugval meegemaakt in de winkel. Ook bestellingen van bedrijven werden massaal geannuleerd. Je hebt dan als ondernemer twee mogelijkheden: of je blijft bij de pakken zitten en je doet niets, of je bekijkt het positief en probeert er toch nog iets van te maken. Wij hebben gekozen voor de tweede optie.”

Alle info over de paasleveringen via info@chocolade-atelier.be, www.chocolade-atelier.be