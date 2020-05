Chocolatier Balerdon schakelt firma Hygieia in om voedselveiligheid te bewijzen Joris Vergauwen

28 mei 2020

10u23 0 Sint-Niklaas Chocolatier Balerdon pakt als eerste in Sint-Niklaas uit met het kwaliteitslabel ‘Checked by Hygieia’, waarmee het klanten wil overtuigen van de voedselveiligheid van de zaak.

In coronatijden en allicht ook daarna zal hygiëne een belangrijkere rol blijven spelen. Consumenten zullen willen weten waar ze maaltijden en voedingswaren voedselveilig kunnen kopen. De firma Hygieia speelt daar op in en biedt een kwaliteitslabel aan dat horeca- en voedingszaken kunnen gebruiken om klanten te overtuigen. “We zijn al jaren bezig om mensen bewust te maken van het feit dat hygiëne enorm belangrijk is op plaatsen waar voedsel wordt bereid en verwerkt. De coronacrisis is voor velen een eye-opener geweest en met de nakende heropening van de horeca een topprioriteit geworden. Niet alleen horeca-uitbaters, voedingszaken en hun personeel, maar ook hun klanten zullen heel nauwkeurig worden wat de hygiëne betreft”, stelt Kurt Van Tendeloo van Hygieia.

Het Federaal Voedselagentschap neemt die taak toch op zich? “Het FAVV heeft de afgelopen jaren zijn nut al bewezen, maar nog te weinig horeca- en voedingszaken volgen de door de wet vooropgestelde regels op een correcte manier”, stelt Van Tendeloo. “Met andere woorden: de charlatans blijven volharden in de boosheid, vinden het allemaal erg overdreven en lappen sommige regels aan hun laars. Ik spreek uit ervaring en zie nog regelmatig zaken waar de manier van werken niet door de beugel kan wat de hygiëneregels betreft. We willen die mensen die wel netjes de voorschriften volgen dan ook de mogelijkheid bieden om hiermee naar buiten te komen. Daardoor kunnen ze potentiële klanten er attent op maken dat het absoluut veilig is om in hun zaak te consumeren. Het keurmerk krijgen voedingszaken uiteraard alleen na een grondige audit rond voedselveiligheid.”

In Sint-Niklaas is chocolatier Balerdon de eerste die met het ‘Checked by Hygieia’-label uitpakt.