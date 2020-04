Chinees restaurant Dynasty schenkt 1.200 mondmaskers aan Zorgpunt Waasland Joris Vergauwen

23 april 2020

15u12 0 Sint-Niklaas Het Chinees restaurant Dynasty in Belsele heeft 1.200 mondmaskers geschonken aan Zorgpunt Waasland. Die zullen worden verdeeld onder de thuiszorgverleners.

Zaakvoerder Haian Zhu van restaurant Dynasty aan de Nieuwe Baan in Belsele overhandigde de drie dozen met mondmaskers aan burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en voorzitter Maxime Callaert (N-VA) van Zorgpunt Waasland. De mondmaskers werden vooraf getest en gecertificeerd door een erkende keuringsinstantie in Londen. Zorgpunt Waasland zal de 1.200 mondmaskers gebruiken om de thuiszorgverleners te beschermen.

Een mooi gebaar van de restaurantuitbater. “Ik wil graag iets terugdoen voor mijn thuisstad, die mij en mijn familie zoveel kansen heeft gegeven. Ik hoop met dit kleine gebaar de thuiszorgers te kunnen helpen en zo bij te dragen om de coronaperiode goed door te komen”, aldus Haian Zhu, die in zijn familie al de derde generatie van Chinese restaurantuitbaters in Sint-Niklaas is. Zijn grootvader opende in 1963 zijn eerste restaurant in de Wase hoofdstad.