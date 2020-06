Chauffeur verrast door plotse regenbui en botst tegen boom na slippartij op N41 Kristof Pieters

05 juni 2020

14u20 0 Sint-Niklaas Een auto is vrijdagmiddag tegen een boom gebotst na een slippartij op de N41 in Sint-Niklaas. De oorzaak was vermoedelijk watergladheid.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de brug over de N70 richting Hamme. Dee bestuurder van een BMW verloor er plots de controle over zijn wagen. De auto knalde op de middenberm tegen een boom. De bestuurder bleef ongedeerd, zijn wagen raakte wel flink beschadigd. Het ongeval gebeurde in een hevige regenbui, watergladheid ligt waarschijnlijk mee aan de oorzaak van het ongeval. Tijdens het takelen werd de rijbaan korte tijd afgesloten wat al snel voor een file zorgde.