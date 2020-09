Chauffeur geflitst aan 123 km/uur in bebouwde kom Tuinlaan Kristof Pieters

15 september 2020

17u23 0 Sint-Niklaas De politie Sint-Niklaas controleerde in augustus 18.861 voertuigen op snelheid in 31 straten. 1.344 chauffeurs reden te snel (7%). 22 bestuurders komen in aanmerking voor het intrekken van hun rijbewijs. Een motard haalde 1 chauffeur onmiddellijk uit het verkeer.

Straten die boven het maandgemiddelde scoren zijn: Beukenlaan, Frans Van Cauwelaertlaan, Gentstraat, Kerkstraat, Kon. Elisabethlaan, Lindenstraat, Parkstraat, Prins Albertstraat, Prins Boudewijnlaan, Spieveldstraat, Ster, Tuinlaan, Weynstraat en Zamanstraat.

De meest bedroevende flitsresultaten werden behaald in de Beukenlaan. Daar was 34% in overtredingen in de zone 30 km/u. Andere straten boven het gemiddelde waren de Gentstraat (33 % - 50 km/u) en de Tuinlaan (29 % - 50 km/u).

De hoogste gemeten snelheid voor de maand augustus bedraagt 123 km/u in de Tuinlaan, waar 50 km/u toegelaten is. In de Heidebaan flitste de politie een chauffeur die 156 km/u reed, waar 70 km/uur is toegelaten.