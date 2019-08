Chauffeur gaat over de kop na aanrijding met geparkeerde wagen Kristof Pieters

14 augustus 2019

02u28 0 Nieuwkerken-Waas Een jonge bestuurder heeft in de nacht van dinsdag op woensdag flink wat ravage veroorzaakt in de Nieuwkerkenstraat. Hij ramde een auto en ging met zijn eigen auto over de kop. De bestuurder was mogelijk onder invloed van alcohol.

De jongeman reed komende uit het centrum van Nieuwkerken in de richting van het station. Ter hoogte voor de spooroverweg reed hij echter in op een reglementair geparkeerde wagen die op de rijbaan stond. Door de aanrijding ging de wagen over kop en kwam bijna 70 meter verder op zijn dak tot stilstand. Als bij wonder raakte de chauffeur niet gewond. Hij kon op eigen kracht uit zijn wagen klauteren. Buren schrokken wakker van het lawaai. “We lagen net in ons bed toen we plots een luide knal en een luid geraas hoorde dat wel 5 seconden aanhield”, getuigen omwonenden. “We dachten eerst dat er een vliegtuig neerstortte, maar toen we buiten keken zagen we die auto op zijn dak liggen en kwam de chauffeur er net uit gekropen.”

Een ziekenwagen en de brandweer kwamen ter plaatse. De bestuurder weigerde echter mee te gaan naar het ziekenhuis. Hij was mogelijk onder invloed van alcohol. Beide wagens liepen onherstelbare schade op en werden getakeld. De brandweer had heel wat opkuiswerk.