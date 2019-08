Chauffeur die stuk uit oor trucker beet, vindt zichzelf slachtoffer: “Ik kan geen vlees meer eten” Nele Dooms

21 augustus 2019

16u42 6 Sint-Niklaas De chauffeur die in oktober 2018 bij een zwaar geval van verkeersagressie op de E17 in Sint-Niklaas een stuk uit het oor van een trucker beet, stond woensdag voor de Dendermondse rechtbank. Er hangt hem twee jaar cel boven het hoofd. Toch noemt de man zichzelf ook slachtoffer. “Ik kreeg ook slagen en sinds het voorval kan ik geen vlees meer eten”, gaf hij mee. Ook de trucker staat overigens terecht. Hem hangt één jaar cel boven het hoofd.

Slapeloosheid, geen vlees meer kunnen eten en elke dag op weg van het werk naar huis alles herbeleven bij het passeren van de plek van de feiten op de E17. Chauffeur Benjamin V. (33) uit Sint-Niklaas probeerde de rechter duidelijk te maken dat zijn leven geen lachertje is sinds het voorval op 25 oktober 2018. De man bleef er ook bij hoog en bij laag bij dat het nooit zijn bedoeling was geweest om het verkeer die bewuste dag te belemmeren en in een vechtpartij verwikkeld te raken.

Nochtans ging het hier om een zwaar geval van verkeersagressie. Op de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas kregen automobilist V. en vrachtwagenchauffeur Peter E. (52) het met elkaar aan de stok. “Ik reed op het tweede rijvak toen V. met zijn BMW zich plots vanop de derde rijkstrook voor mij schoot richting afslag”, vertelde E. aan de rechter. “Meteen daarop ging de BMW ook in de remmen. Dat gebeurde diverse keren zodat ik telkens de pas werd afgesneden en het automatisch remsysteem aansloeg.”

Hevige pijn

E. bracht zijn truck daarop tot stilstand op de pechstrook. V. zag dat en stopte ook. De man stapte uit, trok zijn jas uit en liep op de trucker toe. Die was ondertussen ook uit zijn cabine gestapt. Meteen daarop ontstond een schermutseling. De twee hadden elkaar stevig vast, tot V. plots een stuk uit het oor van de trucker beet. “Ik voelde plots een hevige pijn en er stroomde bloed langs mijn nek”, vertelde E. tijdens het proces. “Daarop ben ik terug in mijn cabine gekropen, heb een T-shirt tegen de wonde gedrukt en de hulpdiensten gebeld.”

E. bleef er bij dat hij zelf geen slagen uitdeelde, maar zich “alleen maar verweerde”. Hij werd ondertussen al diverse keren aan zijn oor geopereerd en nog altijd is esthetische schade zichtbaar. Nochtans is ook hij gedagvaard door het parket wegens aandeel in de feiten. “Volgens getuigen reed E. gevaarlijk met zijn truck en zwalpte die van hier naar daar”, zei de openbaar aanklager. E. zelf ontkent dat. “Ik zwalpte niet omdat ik V. iets wilde aandoen, maar omdat het remsysteem altijd aansloeg door diens gevaarlijk rijgedrag”, verweerde hij zich. “Ik kon de truck noodgedwongen op de pechstrook net op het nippertje tot stilstand brengen om aanrijdingen te voorkomen.”

Enige verweer

V. had dan weer een andere versie over de feiten. “Het is E. die me met zijn vrachtwagen bijna tegen de vangrail deed belanden. Zo gevaarlijk reed hij. Ik heb misschien een ongelukkig manoeuvre gemaakt die dag ja, maar het was ook erg druk. De reactie van E. daarop was niet normaal. En ja ik trok mijn jas uit nadat we gestopt waren, omdat ik wist dat er een confrontatie ging volgen. E. stond al met zijn armen in de lucht. Hij greep me bij de keel en in het kruis en drukte me tegen de vangrail. Ik heb alleen maar gebeten om uit zijn greep te geraken, het leek mijn enige verweer.”

Volgens E. was V. dan weer net diegene die meteen in de aanval was gegaan. Beiden weten op 3 september hoe de rechter er over denkt. Dan volgt het vonnis in deze zaak.